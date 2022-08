AMD Sockel AM5: Shops listen erste Mainboards für Ryzen 7000 ab 375 EUR

PC

Gerüchten zu Folge will AMD am 30. August 2022 die AMD Ryzen 7000 CPU-Serie vorstellen und am 15. September 2022 auf den Markt bringen. Verschiedene Partner haben bereits eine umfangreiche Liste veröffentlicht, welche Mainboards sie für AMDs neue Plattform AM5 veröffentlichen wollen.

Nun sind laut dem Twitter-User 188号 und der Tech-Website wccftech.com erste Mainboards für den Sockel AM5 und AMDs Zen 4 CPUs und dem X670-Chipsatz aufgetaucht. So hatten gleich drei italienische Händler zwei Mainboards von MSI auf ihrer Website mit Preisen gelistet: das MSI MPG X670E Carbon WiFi (siehe Teaser-Bild) und das MSI Pro X670-P WiFi.

Das MSI MPG X670E Carbon WiFi wird für Preise zwischen 560 und 650 Euro und das MSI Pro X670-P WiFi mit Preisen zwischen 374 und 426 Euro auf den Händler-Websites zum Kauf angeboten, alle Preise verstehen sich inklusive 22 Prozent italienischer Mehrwertsteuer.



MSI MPG X670E Carbon WiFi MSI Pro X670-P WiFi Chipsatz X670E X670 Format ATX ( 243,84mm x 304,8mm) ATX ( 243,84mm x 304,8mm) Speicher 4x DDR5 (bis 128 GB) 4x DDR5 (bis 128 GB) PCIe 3x PCI-E x16 (PCIe 5.0) 3x PCI-E x16 (PCIe 5.0) M.2 4 Steckplätze 4 Steckplätze LAN Realtek RTL8125BG 2,5 Gbit/s LAN Realtek RTL8125BG 2,5 Gbit/s LAN WLAN AMD Wi-Fi 6E (a,b,g,n,ac,ax), Bluetooth 5.2 AMD Wi-Fi 6E (a,b,g,n,ac,ax), Bluetooth 5.2 Audio Realtek ALC4080 Codec 7.1 Realtek ALC4080 Codec 7.1

Ausgehend vom Chipsatz und der Ausstattung bilden diese beiden Mainboards vermutlich die Oberklasse oder High-End-Klasse für den Sockel AM5, da traditionell der X670 (vergleichbar mit X570) den teureren der beiden Chipsätze darstellt und mit dem B650 (vergleichbar zum B450/550) noch eine günstigere Version mit weniger Ausstattung kommen wird.