Return to Monkey Island: Ein Wiedersehen mit Wally auf Mêlée Island

PC Switch MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der "Monkey Island Monday" wird zu einer echten Konstante im Leben. Ron Gilbert und Dave Grossman wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit ab, um euch montäglich via Twitter neue Video-Schnipsel zum kommenden Return to Monkey Island zu präsentieren. In der letzten Woche hatte LeChuck seinen Moment, heute kommt der aus früheren Teilen bekannte Kartograph Wally B. Feed zu Wort. Grossman twitterte:

Diese Woche bringen Ron und ich euch eine kleine Hintergrundgeschichte über eine der am härtesten arbeitenden Figuren in der Serie... Wallys Therapeut!

Und tatsächlich: Im Video betritt Guybrush das neue Kartengeschäft von Wally und darf sich zunächst anhören, dass dieser nur durch jahrelange Therapie darüber hinweggekommen ist, was ihm im zweiten Teil der Serie passiert ist. Davon abgesehen ist Wally offenbar mit seinem Laden von Scabb Island nach Mêlée Island umgezogen, wie ihr kurz am Anfang des Schnipsels erkennen könnt. Dabei fällt euch bestimmt auch auf, dass der Voodoo-Shop gegenüber sein Geschäft aufgeben muss und einen großen Ausverkauf veranstaltet.

Mehr zu Return to Monkey Island ("Weltpremiere") soll übrigens am Eröffnungsabend der Gamescom am 23. August um 20:00 Uhr gezeigt werden, wie Geoff Keighley in einem Tweet ankündigte.