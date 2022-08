ATX 3.0: MSI zeigt Netzteile mit 1000 & 1300 W und PCIe 5.0 Stecker

PC

Die kommende Grafikkarten-Generation von AMD und Nvidia wirft bereits ihre Schatten voraus, aller Voraussicht nach werden sie eine höhere Leistungsaufnahme als die aktuelle Generation besitzen. Mit MSI hat nun ein erster Hersteller zwei ATX 3.0 Netzteile mit PCIe 5.0-Spezifikation veröffentlicht. Das MEG Ai1300P PCIE5 und das MEG Ai1000P PCIE5, welche eine Ausgangsleistung von 1300 W beziehungsweise 1000 W besitzen. Wobei beachtet werden muss, dass die ATX 3.0 Grafikkarten-Anschlüsse nach PCIe 5.0 kurzzeitig deutlich mehr Leistung liefern müssen, um Lastspitzen widerstehen zu können.

Die PCIe 5.0-Stecker des Typs "12VHPWR" besitzen 12 + 4 Pins und können jeweils Grafikkarten mit bis zu 600 Watt Leistungsaufnahme versorgen. Eine Nvidia Geforce RTX 3090 Ti besitzt zur Zeit eine Leistungsaufnahme von 450 W. Intels Spezifikationen sehen es vor, dass für eine kurze Zeit von bis zu 100 µs die Leistungsaufnahme durch die Grafikkarte um das 3-fache überstiegen werden kann, demnach können anstelle von 600 W bis zu 1800 W angefordert werden, ohne dass das Netzeil abschaltet und so der Computer abstürzt. In der Pressemitteilung verkündet MSI, dass ihre beiden Netzteile diese Spezifikationen einhalten und auch übertreffen können, so dass bei einer Zeit von 100 ms bis zu 1560 W und bei 100 µs sogar 2600 W kurzzeitig geliefert werden können.



MEG Ai1000P PICE5 MEG Ai1300P PICE5 Bauart ATX 3.0 ATX 3.0 Leistung 1000 W 1300 W Effizienz 80 PLUS Platinum 80 PLUS Platinum Lüftergröße 120 mm 120 mm Absicherung OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP Anschlüsse: ATX 24-Pin 1 1 EPS (8-Pin) 2 2 PCIe 5.0 (16 Pin) 1 1 PCIe (6+2 Pin) 8 8 SATA 12 16 Molex 4 5 FDD 1 1

Beide Netzteile besitzen jeweils einen PCIe 5.0 Anschluss und alle modernen Sicherheitsfunktionen: Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Überleistungsschutz (OPP), Übertemperaturschutz (OTP), Kurzschlussschutz (SCP) und Unterspannungsschutz (UVP). Sie werden nach 80 Plus Platinum zertifiziert und vollmodular aufgebaut sein, somit können alle Kabel bei Bedarf direkt am Netzteil abgesteckt werden.

Zu Preisen und Verfügbarkeiten macht MSI zur Zeit noch keine Angaben, die Produktseiten der beiden Netzteile sind allerdings bereits verfügbar und unter dieser News verlinkt.