God of War - Ragnarök: Neues Video fasst bisherige Handlung zusammen

Mit God of War - Ragnarök erscheint am 9. November dieses Jahres einer der meisterwarteten Titel für die Playstation 4 und 5. Solltet ihr den Vorgänger noch nicht gespielt haben oder es schon zu lange her sein, könnt ihr die Handlung des Vorgängers jetzt in einer Kurzzusammenfassung mittels des neu veröffentlichen sogenannten Myths of Midgard-Videos nachholen.

In diesem erzählen euch Felicia Day (Buffy, Supernatural, Eureka) und Mimir anhand eines animierten Märchenbuchs die Handlung von God of War (im Test, Note: 9.0), mit dem Ziel, euch in Bezug auf das vorherige Spiel auf den neuesten Stand zu bringen. Falls ihr eine noch ausführlichere Zusammenfassung möchtet, könnt ihr den passenden Blog-Eintrag inklusive weiterer Bilder lesen, welchen wir euch in den Quellen verlinkt haben.