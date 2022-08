Japan-Dokus 2018 Folge 10/15: Nachtleben in Shinjuku

Die Bars und Izakayas von Kabukicho

Folge 10 entführt euch ins Nightlife.

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

Die Shinjuku-Station ist mit 3,6 Millionen Passagieren der wohl belebteste Bahnhof der Welt und mit ihren Kilometerlangen Untergrundgängen und über 200 Ausgängen vermutlich der verwirrendste. Doch Folge 10 unserer Japan-Dokus 2018 beginnt, nachdem Jörg das Abenteuer "Wie finde ich den richtigen Ausgang und meine Führerin/Dometscherin" schon, wenngleich nicht mit Bravour (siehe Fotoreportage...), so doch immerhin überhaupt, bestanden hat.

Vom Nachmittag bis zum frühen Morgen streift ihr mit Jörg durch Shinjuku, vor allem dessen Rotlicht- und Ausgehviertel Kabukicho, macht einen Abstecher nach Shibuya, lernt einfachste Kaschemmen und teure Nobelbars kennen. Vor allem aber taucht ihr in das bunte Lichtermeer ein, in das sich Shinjuku des Nachts verwandelt – und könnt die Menschenmassen bestaunen, die sich durch die Straßen und Gassen schieben. Weiters lernt ihr einiges über japanisches Essen, über mehrere Drinks und was die Japaner unter lautem Geschrei des Nachts so tun.

Diese außergewöhnlich lange Folge war trotz tagelanger Kürzungsorgie nicht kürzer zu bekommen, vielmehr nahm sie jeden Tag noch ein wenig an Umfang zu. Dafür unsere aufrichtige Entschuldigung!