Japan-Doku 2022: Twitter-Gewinnspiel mit Ghost of Tsushima DC und mehr

Teaser Unsere Japan-Doku 2022 ist ein waschechtes Indieprojekt, das viele spannende Facetten des Landes beleuchten wird. Mit unserem Twitter-Gewinnspiel könnt ihr schon vorab virtuell in Japan eintauchen!

Die Japan-Doku 2022 (alle Infos zum Projekt und zum Crowdfunding) steht in den Startlöchern, im September brechen wir nach Japan auf und bringen Material für eine mehrstündige Video-Doku zurück nach Hause. Noch bis 14.9.2022 können sich Japan-Fans die komplette Doku zum halben Preis (10 Euro) sichern, indem sie beim Crowdfunding mitmachen!

Drei der vier großen Etappen sind bereits zusammengekommen – als letztes Hauptziel steht die Erweiterung der Reise bis auf Kyushu und ihre Hauptstadt Fukuoka an, inklusive Besuch von Hiroshima. Und wer weiß, vielleicht wird von den Unterstützern sogar noch das Bonusziel "Tsushima" geknackt, und wir setzen auf die aus Ghost of Tsushima bekannte Insel über?

Zur Feier der anstehenden Reise verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Twitter-Gewinnspiels Keys zu 12 Spielen, die euch Japan virtuell durchforsten lassen.

3 x Ghostwire - Tokyo (Deluxe Edition) für PC (Steam) : Erkundet im Action-Titel eine beeindruckende Nachbildung von Shibuya und geht auf Tuchfühlung mit Gestalten der Folklore des Landes.

: Erkundet im Action-Titel eine beeindruckende Nachbildung von Shibuya und geht auf Tuchfühlung mit Gestalten der Folklore des Landes. 2 x Yakuza - Like a Dragon (Day Ichi Edition) für Xbox One/Series : Wirbelt im JRPG die Unterwelt von Yokohama durcheinander (erlebt die Geschichte von Yokohama kostenlos auf Youtube in Folge 6 der Japan-Dokus 2018).

: Wirbelt im JRPG die Unterwelt von Yokohama durcheinander (erlebt die Geschichte von Yokohama kostenlos auf Youtube in Folge 6 der Japan-Dokus 2018). 4 x Project Zero - Priesterin des Schwarzen Wassers, jeweils 1x für PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch und PC (Steam) : Exorziert Geister auf den nächtlichen Straßen eines ländlichen Städtchens und in dunklen Wäldern, die vom Aokigahara inspiriert wurden (der sogenannte "Suicide Forest) steht im Zentrum der Folge 7 in der Japan-Dokus 2018).

: Exorziert Geister auf den nächtlichen Straßen eines ländlichen Städtchens und in dunklen Wäldern, die vom Aokigahara inspiriert wurden (der sogenannte "Suicide Forest) steht im Zentrum der Folge 7 in der Japan-Dokus 2018). 3 x Ghost of Tsushima - Director's Cut für PS4/PS5: Auf der namensgebenden Insel, der wir mit eurer Unterstützung auch in der Japan-Doku 2022 eine Folge widmen könnten, kämpft ihr in einer faszinierenden Open World gegen die Invasion der Mongolen.

Die Keys wurden bereitgestellt von Bethesda, Plaion und PlayStation. Dieses Gewinnspiel findet ausschließlich über Twitter statt. Retweetet bis zum 12.9.2022 um 23:59 Uhr diesen Beitrag, um in den Lostopf zu kommen. Die Gewinner werden wir nach der Auslosung per Twitter-Direktnachricht kontaktieren, de Gewinn schicken wir als E-Mail zu.

Die Teilnahmebedingungen:

1) Teilnehmer an diesem Retweet-Gewinnspiel von GamersGlobal müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Es ist zu beachten, dass die Keys ggf. nur in europäischen Stores einlösbar sind. Mitarbeiter von GamersGlobal, ihre engsten Familienangehörigen und sonstige am Gewinnspiel beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2) Des Gewinnspiel läuft vom Startdatum 18.8.2022 bis zum Enddatum 12.9.2022. um 23:59 Uhr deutscher Zeit.

3) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnehmer müssen nur während des Aktionszeitraums den Tweet unter [Link] retweeten

4) Jeder Teilnehmer kann nur einmal Retweeten und nur einen der oben angeführten Preise (ein Key für ein Spiel) gewinnen. Teilnehmer, die mehrere Accounts zur Teilnahme erstellen werden vom Gewinnspiel ausgeschlosen und laufen unabhängig davon Gefahr, dass Twitter alle ihre Accounts sperrt. Dazu verstößt jeder gegen die Teilnahmebedingungen und wird vom Gewinnspiel ausgeschlossen, der über seinen Retweet Gesetzesvorschriften oder Rechte Dritter verletzt sowie pornographische, obszöne, diskriminierende, rassistische oder gewaltverherrlichende Inhalte erstellt. Die Teilnehmer haften für alle Schäden, die sie durch schuldhaften Verstoß gegen diese Ausschlussgründe verursachen.

5) GamersGlobal ermittelt die Gewinner per digitalem Losverfahren und kontaktiert sie innerhalb von 1 Woche nach Enddatum über die Direktnachrichten von Twitter. Wir werden dann um Übermittlung von Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum per E-Mail bitten. Nach Eingang der E-Mail wird der Gewinn (Spiele-Key) an die entsprechende E-Mail-Adresse übersendet. Alle erhobenen personenbezogenen Angaben dienen allein der Durchführung des Gewinnspiels und werden nicht über das Gewinnspiel hinaus gespeichert oder an Dritte weitergegeben.

6) Erfolgt innerhalb von 72 Stunden keine Rückmeldung seitens eines Gewinners, behält sich GamersGlobal vor, den entsprechenden Gewinn an einen anderen Teilnehmer zu vergeben.

7) Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre Twitter-Handle (@[Accountname]) nach Ablauf des Gewinnspiels in öffentlichen Beiträgen bekannt gegeben werden.

8) Beachtet, dass die Social-Media-Plattform Twitter Daten sammelt und eigene Datenschutzrichtlinien unabhängig von der Datenschutzerklärung von GamersGlobal besitzt. Die Gewinnspiel-Aktion steht in keinerlei Verbindung zu Twitter und Mitarbeiter von Twitter sind weder durch Sponsoring, noch Unterstützung noch Organisation involviert.

9) GamersGlobal unterliegt keiner Haftung für technische oder sonstige Probleme außerhalb des Einflussbereichs von GamersGlobal, die zum Verlust einer Gewinnspiel-Einsendung oder einer Korrespondenz führen.

10) Der Gewinn ist nicht austauschbar. Eine Barauszahlung und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

11) GamersGlobal behält sich das Rech vor, das Gewinnspiel aufgrund besonderer Umstände, auf die GamersGlobal keinen Einfluss hat, ohne vorherige Benachrichtigung abzubrechen oder auszusetzen. Dazu zählen (nicht ausschließlich) Angriffe auf GamersGlobal-Server seitens Dritter, eine Häufung von Manipulationsversuchen beim Gewinnspiel oder technische Probleme.

12) Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!