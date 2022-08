Teaser Der Juli ist bereits längst vergessene tiefste Vergangenheit, der August im vollen Lauf – und Jörg hat sich Gedanken gemacht, unter anderem, wie GamersGlobal.de rein werbefinanziert aussehen würde..

Willkommen zu einem weiteren Editorial! Zwar weiß ich, dass die Chance, dass von den zahlreichen GamersGlobal-Besuchern ohne Premium-Abo hier mehr als zwei mitlesen, sehr gering ist, aber hallo A und hallo B, für euch beide schreibe ich es gerne (und vielleicht ja auch für den einen oder anderen Premium-User, der über den Sinn und Zweck desselben nachdenkt): Ein Premium-Abo unterstützt alles, was wir machen – jede News, jedes Video, jeden Artikel, jeden Podcast – denn wenn wir rein von Werbeeinnahmen leben müssten, könnten wir den Betrieb von GamersGlobal pro Monat nur ungefähr einen Tag finanzieren.