Wreckfest: Crashtest-Rennspiel erscheint für iOS und Android

Im Jahr 2018 veröffentlichte Entwickler Bugbear mit Wreckfest ein Rennspiel, das ohne Weiteres als geistiger Nachfolger zu Blechschaden-Simulatoren wie Flatout oder Destruction Derby gesehen werden kann. Ursprünglich wurde das Spiel nach einer vierjährigen Early-Access-Phase auf PC veröffentlicht, ein Jahr später folgte die Portierung auf PS4 und Xbox One, 2021 kam es schließlich auf PS5 und Xbox Series X/S und erst im Juni 2022 auf die Nintendo Switch. Doch hier hören die Pläne der Entwickler nicht auf.

Wie HandyGames bekannt gegeben hat, wird das deutsche Studio Wreckfest auf Android- und iOS-Geräte bringen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, dafür einen ersten Trailer mit Szenen aus der Mobile-Fassung, den ihr unterhalb dieser News ansehen könnt. Erste Screenshots zeigen außerdem bereits die Touch-Oberfläche für Smartphones und Tablets.

In Wreckfest stürzt ihr euch in waghalsige Rennen, die nicht selten abseits der regulären Strecken stattfinden. Oftmals geht es querfeldein, gelegentlich drückt ihr aber auch in Crash-Arenen aufs Gas. Viel verbogenes Metall steht ebenso an der Tagesordnung wie zünftige Unfälle. Bei all dem Spaßfaktor gibt es aber trotzdem viele anpassbare Teile für eure Vehikel, so dass ihr sie an euere Vorlieben anpassen dürft. Für die Mobile-Fassung wird sogar versprochen, dass der Multiplayer-Modus vorhanden sein soll.