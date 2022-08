PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 15. bis zum 19. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Entscheide Dich für eine*n der beiden Held*innen und meistere allein oder mit Freund*innen die acht farbenfrohen Level dieses aufregenden Jump’n’Run-Abenteuers. Entdecke versteckte Geheimnisse, erwirb Waffen und Upgrades und besiege den bösen Dr. Brutus samt seiner Gefolgschaft, um die wunderschöne Tropeninsel von Jack und Ela zu retten.

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Wähle Dein Team und zeige den Leuten, dass Du das Zeug zum Champion der Little League Baseball World Series hast. Alternativ kannst Du Dich über den Schnellspiel-Modus auch direkt ins Geschehen stürzen oder zusammen mit bis zu drei Freund*innen ein Multiplayer-Turnier ausrichten.

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Koop-Spiel mit einer einzigartigen Mischung aus Action-, Überlebens- und Roguelite-Elementen. Verteidige Dein Dorf gegen Horden von Angreifer*innen, darunter dämonische Geister und gigantische Bestien. Jede Nacht drohen sie damit, den Samen von Yggdrasil zu zerstören – den heiligen Baum, den Du zu beschützen geschworen hast. Nur wenn Du den Samen beschützt, können Du und Dein Stamm Ragnarök, das Ende der Welt, verhindern!

Optimiert für Xbox Series X|S – Stelle Dich den Herausforderungen der Jagd, indem Du Dich entweder der fesselnden Story widmest oder die Umgebung auf eigene Faust erkundest. Die riesige, offene Welt erinnert an reale Wälder in Europa und den USA, die die Lebensgrundlage für besondere Spezies bieten. Schnapp Dir Deine Waffe und geh auf die Jagd!

Fordere Freund*innen oder Familienmitglieder im lokalen Multiplayer-Modus zu über 800 Fragen aus 15 verschiedenen Kategorien heraus oder versuche Dich gegen die künstliche Intelligenz. Wahr oder falsch, Multiple Choice, Memory oder Bilder-Rätsel – die Fragen, die Euch gestellt werden, könnten unterschiedlicher kaum sein.

Robo Revenge Squad ist ein Koop-Actionspiel für ein bis vier Spieler*innen, bei dem wirklich alles als Waffe taugt. Bekämpfe außerirdische Roboter mit Robos, die aus Alltagsgegenständen bestehen: Kühlschränke, Discokugeln, Baseballschläger und mehr!

Smash Boats ist vom goldenen Zeitalter der Arcade-Spiele inspiriert, als Spieler*innen sich gemeinsam das Ziel setzten, alle Level zu meistern und immer mehr Gegenstände freizuschalten. Auf Deinem Weg an die Spitze versperren Dir ein Meer von Feind*innen, mysteriöse Mayday-Events und andere Hindernisse den Weg.

Ein 2D-Platformer mit außergewöhnlich farbenfroher und beeindruckender Optik. Im Spiel hat ein Virus den Cyber Space infiziert und nun liegt es an Dir, das Protokoll Chameneon einzuleiten. Surfe auf den Neon-Lines im Cyberspace und besiege das Virus, bevor es zu spät ist.

Ein neuer Titel für die Subgenres Golf und Roguelike. Unterbiete die vorgebebene Anzahl an Schlägen, oder Du wirst an den Anfang des Platzes zurücksetzt. Was das Unterfangen noch schwieriger macht, sind skurrile Hindernisse wie hochleistungsfähige Ventilatoren, Stacheln, Dynamit-Boxen oder Teleporter, die das übliche Repertoire an Bunkern, Teichen und Bäumen ergänzen.

Errichte Deine eigene Siedlung in schneebedeckter Umgebung. Plane Deine Arbeiten sorgfältig und überwache Deine Ressourcen, um die Monsterangriffe bei Nacht zu überleben. Nach und nach erhältst Du Zugang zu fortschrittlichen Bau- und Handwerksoptionen, entdeckst und handelst mit neuen Zivilisationen und erforscht die Geheimnisse der alten.

Inspiriert von Minesweeper, dafür aber mit verbesserter Grafik und themenbezogenen Leveln. Bis jetzt ist das Spiel nur mit dem Castle-Thema erhältlich, doch zukünftige Themen sind schon bald als DLC verfügbar. Die Level bestehen aus 9×9-, 16×16- und 30×16-Rastern, während die Arcade-Level auf eher mit ungewöhnlichen Formen aufwarten.

Du schlüpfst in die Rolle eines Spielzeugpanzers. Sammle Punkte, um befreundete Panzer zu rekrutieren und Dein Team auf diese Weise zu verstärken. In jedem Level trittst Du gegen andere Panzer an und um Dich duschzusetzen, sind Agilität und Genauigkeit gefragt. Finde Die richtige Deckung, nutze Dein Radar triff Deine Gegner*innen an ihren verwundbarsten Stellen, um so viele Punkte wie möglich zu erhalten.

Optimiert für Xbox Series X|S – Spiele Dich mit Madden NFL 23 in die Geschichtsbücher des Footballs. Erlebe eine völlig neue Form der Kontrolle, wenn es um Deine Entscheidungen geht – mit den Aktualisierungen der Free Agency und der Handelslogik im Franchise-Modus. Oder Du hinterlässt ein Vermächtnis, indem Du im Madden Ultimate Team Modus den stärksten Kader aller Zeiten zusammenstellst. Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate mit EA Play und alle, die die All Madden Edition vorbestellt haben, können Madden NFL 23 bereits ab dem 15. August spielen.

Sam ist eine Laborratte, an der lange Zeit Experimente durchgeführt wurden. Infolge dieser Versuche hat er (zufällig) elektromagnetische Kräfte erlangt, mit denen er beliebige Kisten verbinden kann. Nun will er diese Kräfte nutzen, um seine Freiheit zu erlangen und aus dem Labor zu fliehen – kannst Du ihm dabei helfen?

Dieser Puzzle-Platformer erzählt die Geschichte von Line, einer magischen Figur aus Papier, die Origami nutzt, um ihre Form zu verändern. Verwandle Dich in einen Frosch, eine Rakete oder einen Vogel, während Line sich auf eine emotionale Reise begibt, um den Traum ihres Schöpfers zu erfüllen.