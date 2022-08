The Secret of Monkey Island: Die Scumm Bar im 3D-Tech-Demo-Video

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Entwickler und offensichtliche Adventure-Liebhaber Mausimus hat wieder einmal zugeschlagen. Nachdem er Anfang des Jahres mittels seiner selbst entworfenen 3D-Voxel-Engine den Sierra-Klassiker Police Quest - In Pursuit of the Dead Angel in die dritte Dimension befördert und dies per Video geteilt hatte, folgt diesmal ein Adventure-Klassiker aus dem Hause LucasArts.

In seinem neuesten Video seht ihr Guybrush Threepwood aus The Secret of Monkey Island, wie er sich durch die 3D-Voxel-Umgebung der berühmten Scumm Bar bewegt. Dabei kam ein neuer Prototyp der RVX getauften Engine in Verbindung mit ScummVM zum Einsatz. Unterstützung erhielt er dabei von Twitter-User FOA_SE, der seinerseits seit längerem an einem Fan-Remake von Indiana Jones and the Fate of Atlantis arbeitet.

Wenn ihr einmal selbst ein Adventure mit dieser Technologie ausprobieren möchtet, könnt ihr das mit dem Remake des Freeware-Adventures Enclosure 3-D tun, das Mausimus vor kurzem zum kostenlosen Download veröffentlicht hat.