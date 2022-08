Alone in the Dark: Neuinterpretation des 90er-Horror-Klassikers angekündigt

PC Xbox X PS5

Mit Alone in the Dark wurde heute während des THQ Nordic Showcase 2002 eine moderne Neuinterpretation des gleichnamigen Grusel-Klassikers von 1992 für PC und Konsole angekündigt, die vom Entwicklerstudio Pieces Interactive gestemmt wird. Wie im damaligen Survival Horror-Titel von Infogrames, schlüpft ihr dabei entweder in die Rolle des Privat-Ermittlers Edward Carnby oder in die von Emily Hartwood und kehrt im amerikanischen Süden der 20er Jahre nach Derceto Manor zurück, um nach dem verschollenen Onkel der weiblichen Protagonistin zu suchen.

Direkt unter diesen Newszeilen haben wir für euch den frisch veröffentlichten Ankündigungs-Trailer verlinkt, mit dem ihr einen ersten optischen Eindruck aus dem Horror-Abenteuer erhaltet. Weitere grafische Impressionen liefert euch unsere neu angelegte Screenshot-Galerie.

Auf Steam wird der Titel mit folgenden Features umworben:

Erkunde Derceto Manor in dieser Neuinterpretation von Alone in the Dark, einer Hommage an den Horror-Kultklassiker aus den 90ern. Kehre zu den Wurzeln des psychologischen Horrors zurück und erlebe eine atmosphärische Reise, die dem Spiel, welches das Genre begründet hat, alle Ehre macht.

Tauche ein in eine Welt voller schauriger Klänge mit einem eindringlichen und doch hypnotisierenden, düsteren Jazz-Soundtrack.

Genieße den Nervenkitzel des verzweifelten Überlebens in einer Welt, in der die Realität zu bröckeln beginnt, das Böse in jedem Schatten lauert und die Munition rar ist.

Erlebe diesen Albtraum entweder aus der Sicht von Emily Hartwood oder Edward Carnby und decke die dunklen Geheimnisse eines gotischen Herrenhauses auf.

Verliere dich in einer tiefgründigen psychologischen Geschichte jenseits des Vorstellbaren aus der Feder von Mikael Hedberg, dem Kult-Horror-Autor von SOMA und Amnesia.

Erscheinen soll Alone in the Dark laut THQ Nordic 2023 für PC, Playstation 5 und die Xbox Series X/S.