Teaser Jörg und Hagen traten erst am frühen Abend vor die Mikrofone, doch darunter litt die Stimmung keineswegs.

Willkommen beim Wochenschluss-Podcast. Normalerweise blicken wir zurück auf die Themen der Woche, die uns und euch bewegt haben, oder deren Einordnung uns anderweitig reizt. In dieser Ausgabe blickten wir ins News-Fass und entdeckten am Boden nur ein Sommerloch. So beginnt der Podcast gelöst, die Gedanken fließen (nicht immer geradeaus) und ehe man es sich versieht, ist eine Dreiviertelstunde ins Land gegangen und man hat ganz den Schlagabtausch zwischen Sony und Microsoft übers Abschweifen liegen lassen. C'est la vie. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem freitäglichen Bewusstseinsstrom!

Die Timecodes dieser Folge: