Rollerdrome: Zwei neue Entwicklervideos zum Third-Person-Shooter

PC PS4 PS5

Am 16. August erscheint der Singleplayer-Third-Person-Shooter Rollerdrome. Private Division und Roll7 haben dazu zwei neue Entwicklervideos veröffentlicht.

Im Video "Characters & Comic Book Style of 2030" erklären Character Artist Rachel Cox und Lead Artist Anoine Dekerle, wie sie die verschiedenen Figuren und die Welt von Rollerdrome erschaffen haben. Rachel Cox war für sämtliche Figuren im Spiel verantwortlich, vor allem aber für den Look der Protagonistin Kara Hassan. Rachel erläutert, welche Vorarbeiten für die Erschaffung dieser zielstrebigen Newcomerin in der blutrünstigen Sportart erforderlich waren. Antoine Dekerle zeigt, wie er bei der Erschaffung der dystopischen Spielwelt von Comics inspiriert wurde. In dem Video erfahrt ihr außerdem, wie der von einem Konzern kontrollierte Bloodsport und die Figuren digital kreiert wurden.

In „The Sound of 2030“ gibt Soundtüftler Electric Dragon Auskunft darüber, welche entscheidenden Inspirationen ihn zu den unverkennbaren Seventies-Texturen und -Sounds und den pumpenden Beats geführt haben, die in Rollerdrome miteinander verschmelzen. Für die Erstellung des Soundtracks tauchte der Electronica-Künstler tief in die im Jahre 2030 angesiedelte, aber mit einer retro-futuristischen Siebzigerjahre-Vision versehene Spielwelt ein.

Der Musiker äußerte sich dazu wie folgt:

Es war unheimlich erfrischend, in die Siebzigerjahre einzusteigen. Ich würde am liebsten gar nicht mehr rauskommen!

Rollerdrome erscheint am 16. August 2022 für 29,99 Euro auf Playstation 5, Playstation 4 und Steam in digitaler Form. Das Spiel ist dann zwei Wochen lang zu einem Einführungspreis von 19,79 Euro auf Steam und Playstation für PS Plus-Mitglieder aller Tarife erhältlich.