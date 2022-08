PM: Alle Neuerungen und Verbesserungen von The Criminal Enterprises (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nicht nur unsere Welt, sondern auch Los Santos ist von einer Gaskrise betroffen! Und dann zieht auch noch eine Hitzewelle durch das südliche San Andreas, was den Bürgern noch mehr zu schaffen macht.

In jeder Krise steckt jedoch die ein oder andere Chance, wie man so schön sagt. Das sehen auch die Gangster der Unterwelt so, die aus der misslichen Lage ihren Nutzen ziehen wollen. Dementsprechend ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten für Business-Betreiber in GTA Online.

Egal ob ihr als Führungskraft, Waffenhändler, Biker oder Nachtclubbesitzer tätig seid: Verschiedene Aufträge warten auf euch, mit denen ihr euer Imperium ausbauen könnt. Im nachfolgenden Absatz gehen wir die einzelnen Business-Neuerungen durch.

Zwei neue Missionen für CEOs

Ab sofort lässt sich Mischware exportieren. Dafür müsst ihr im Büro eure Sekretärin ansprechen, die alles Weitere in die Wege leitet. Zudem habt ihr in eurem Lagerhaus eine neue Mitarbeiterin, die für 7500 Dollar eine Kiste für euch beschafft. Selbst etwas leisten müsst ihr dabei also nicht.

Übrigens: Nimmt ihr zukünftig eine Security-Mission an, müsst ihr nicht mehr zwingend den Aufzug nehmen. Alternativ dürft ihr über das Dach eintreten.

Alkoholverkauf und mehr für MCs

Besitzt ihr einen Motorradclub, könnt ihr alkoholische Getränke beschaffen und damit euren Barbetrieb ankurbeln. Habt ihr zusätzlich eine Autowerkstatt verbaut, könnt ihr zudem Motorräder tunen und exportieren. Obendrauf gibt es noch weitere Clubmissionen.

Besseres Management als Nachtclubbesitzer

Als Nachtclubbesitzer stehen neue Managementmissionen zur Auswahl. Sie eignen sich dazu, eure Beliebtheit aufzubauen. Und dann lässt sich noch Yohan Blair anrufen, um Ware für das Lagerhaus anzufordern.

Bessere Forschung und mehr als Waffenhändler

Neue Versorgungsmissionen für die Waffenhändler sind da. Genau wie eine neu eingeführte Möglichkeit, eure Forschung voranzutreiben. Ruft dafür einfach Agent 14 an.

Des Weiteren können einmal pro Tag überschüssige Waffenpakete an Ammu-Nation geliefert werden. Nutzt das, um mit eurem Bunker noch mehr Geld zu verdienen.

Die Liste mit den neuen Fahrzeugen:

Bis auf den Bravado Greenwood (Southern San Andreas Super Autos) findet ihr alle Autos bei Legendary Motorsport. Der Bravado Greenwood und der Omnis e-GT können zusätzlich mit Imani Tech ausgerüstet werden.

Zusätzlich geboten wird noch der Hubschrauber “Conada” für 2,450,000 Tacken. Ruft dafür die Webseite elitastravel.com auf. Um den reduzierten Einkaufspreis zu nutzen, müsst ihr die neue Mission “ULP – Säuberungsaktion” absolvieren.

Im Übrigen gibt es für den Zentorno, Turismo R, Ubermacht Sentinel XS, Stirling GT, Benefactor Schwartzer und Cheval Picado neue Tuning-Möglichkeiten.

Eine neue Missionsreihe kann in Angriff genommen werden. Insgesamt sechs Aufträge müsst ihr hier bewältigen. Dabei zieht ihr nicht wie gewöhnlich als Gangster los, sondern schlüpft in die Rolle eines IAA-Agenten.

Das große Geld verdient ihr hierbei zwar nicht, dafür erlebt ihr die geballte GTA-Action mal aus einer anderen Perspektive. Ihr seid hier der Verschwörung rund um die gestiegenen Gaspreise auf den Spuren.

Zwischen den einzelnen Heists besteht nun ein einheitlicher Cooldown von zwei GTA-Tagen. Beim äußerst beliebten Cayo Perico Heist sind es sogar zweieinhalb Tage. Außerdem werdet ihr im Finale auf neue Wachen stoßen, während manche bestehende Wachen andere Laufwege haben.

Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten: El Rubios Insel lässt sich länger ausspähen und ihr dürft euch öfter von Wachen erwischen lassen, bevor der Heist vorbei ist. Und bei den Vorbereitungsmissionen bekommen alle Helfer einen 50 Prozent höheren Anteil, während die Vorbereitungskosten auf 25.000 GTA-Dollar sinken. Diese Änderung gilt für alle Heists im Spiel.

Nicht nur neue Inhalte hat das Entwicklerteam eingeführt, sondern auch diverse Verbesserungen. Nachfolgend das Wichtigste:

Ansonsten werdet ihr möglicherweise selbst noch die ein oder andere Kleinigkeit bemerken.

In allen Renn- und Gegnermodi gibt’s nun durchschnittlich 50 Prozent höhere Auszahlungen. Abgesehen davon dürfen sich noch Leibwächter, Mitarbeiter und MC-Mitglieder über doppelte Gehälter freuen.

Ammu-Nation hat fortan ein Präzisionsschützengewehr im Angebot. Auf weite Distanzen könnt ihr eure Gegner damit effektiv ausknipsen. Als Zweites könnt ihr eine M16 freischalten, wofür ihr eine Schatzsuche meistern müsst. Dabei müssen insgesamt fünf Bauteile gefunden werden.

Darüber hinaus sind neue Kleidungsstücke und Tattoos verfügbar. Klappert daher bei Gelegenheit mal die verschiedenen Läden und Studios ab.