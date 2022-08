Nightingale: Viktorianischen Survival-Spiel startet nun erst 2023

PC

Ursprünglich sollte der Indie-Titel Nightingale noch in diesem Jahr in den Early Access Starten, doch wie Entwickler Inflexion Games auf Twitter bekannt gab, verschiebt sich der Start von Nightingale in die erste Hälfte des kommenden Jahres.

Das Studio Inflexion Games wurde von ehemaligen Bioware-Mitarbeitern gegründet und dessen Debut Nightingale versetzt euch in ein Fantasy-Universum dessen Ästhetik vom viktorianischen Zeitalter inspiriert wurde. Nightingale soll ein Survival-Titel werden, in dem ihr durch Portale reist und die Welten dahinter erkundet, in denen sich auch andere Spieler tummeln. Diese Welten werden prozedural generiert, aber für Abwechslung soll ein Kartensystem sorgen, mit dem ihr neue Reiche zum Bereisen crafted. So sollt ihr mit erbeuteten Karten die Art der Umgebung, die darin lebenden Kreaturen, das Wetter und mehr beeinflussen.

Die zusätzliche Zeit diene zwei Zwecken: So wird Nightingale nun ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 erhalten. Zum anderen will das Team die Verschiebung nutzen, um mehr Inhalte für den Start zu schaffen, den Titel zu polieren, aber auch, um "wichtige Verbesserungen" vorzunehmen.