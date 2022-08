Genshin Impact: Livestream zum Update auf Version 3.0 angekündigt

PC Switch PS4 PS5 iOS Android

Der chinesische Publisher und Entwickler Hoyoverse, vormals bekannt als Mihoyo, hat einen Livestream zur Präsentation des kommenden großen Updates auf Version 3.0 des weltweit immer noch äußerst erfolgreichen Free-to-Play-Gacha-Titels Genshin Impact angekündigt. Darin soll es für die Spieler und die, die es noch werden wollen, Informationen zur neuen spielbaren Region "Sumeru" und dem siebten Element "Dendro" geben. Ebenfalls sollen die damit einhergehenden neuen Charaktere, Quests und Events vorgestellt werden.

Den Livestream könnt ihr beispielsweise auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Genshin Impact am Samstag, den 13. August, ab 14:00 Uhr deutscher Zeit verfolgen. Erste Einblicke in die neue Welt und auf die Charaktere gewährt euch der Anime-Teaser, den wir euch unter der News eingebunden haben. Das Video dauert gerade mal 41 Sekunden und ist in englischer Sprache gehalten.

Des Weiteren gibt Hoyoverse bekannt, dass das Unternehmen mit beeindruckenden 275 m² Ausstellungsfläche auf der diesjährigen Gamescom 2022 in Köln vor Ort sein wird. In Halle 8, B011 soll unter anderem Genshin Impact und das noch in diesem Jahr erscheinende Honkai - Star Rail vorgestellt werden. Während es für Besucher Anspielstationen geben wird, können Spieler und Cosplay-Fans Performances, Live-Musik-Gigs und weitere Events auf der Live-Bühne verfolgen sowie an Quiz-Competitions, Sticker-Rallys und Merchandise-Aktionen teilnehmen.