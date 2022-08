Microsoft wirft Sony "Blockade" des Game Pass vor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem Dokument, gerichtet an den brasilianischen Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigungsfragen (Administrative Council for Economic Defense - CADE), der als ausführender Arm der staatlichen Regulierungsbehörde in Brasilien fungiert, hat Microsoft schwere Vorwürfe gegenüber Sony erhoben. Das japanische Unternehmen würde durch fragwürdige Exklusiv-Verträge mit Publishern und Entwicklern das Wachstum des Xbox Game Pass aktiv behindern. Sony würde "Bestechungsgelder" zahlen und so Rechte "blockieren", damit Spiele nicht in den Abo-Dienst von Microsoft kommen.

Aktuell wird in Brasilien die anstehende Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vom Justizministerium auf Wettbewerbs-Konformität geprüft. In diesem Zusammenhang hatte Sony als einziges Unternehmen, das von den Behörden im Vorfeld befragt worden war – unter anderem wurden Apple, Google, Warner Bros., Bandai Namco und Ubisoft zur geplanten Übernahme interviewt – direkt Beschwerde eingelegt und sich besorgt über die vermeintlich entstehende Wettbewerbsverzerrung gezeigt.

Im Speziellen ging es Sony um eine eventuelle Game Pass-Exklusivität des Call of Duty Franchise, obwohl Microsoft sich bereits im Vorfeld dazu geäußert und klar gemacht hatte, dass entsprechende Verträge zwischen Activision Blizzard und Sony, die vor der Übernahme ausgehandelt und abgeschlossen wurden, respektiert würden. Direkt genannt wurden COD - Modern Warfare 2, COD - Warzone 2 und der nächste Teil der Hauptreihe, die auch auf der PlayStation-Plattform erscheinen sollen. Sony bezeichnet die Call of Duty-Spiele in ihrer Wirkung auf die Kundschaft als derart "essenziell", dass durch eine eingeschränkte Verfügbarkeit die Hardware-Anschaffung der Spieler in eine bestimmte Richtung gelenkt werden könnte. Nichts anderes praktiziert jedoch Sony selbst seit Jahren durch die Konsolen-Exklusivitäten.

Genau hierauf stützen sich die Vorwürfe von Microsoft. Der Redmonder Konzern wirft Sony "Inkohärenz" vor und sieht weniger gerechtfertigte Sorgen eines Konkurrenten, sondern vielmehr eine "aktive Torpedierung" innovativer Geschäftsmodelle wie den Game Pass, der "umfangreiche und qualitativ hochwertige Inhalte zu einem günstigen Preis" biete. Sony hätte "Angst" vor einer derartigen Philosophie, die den "Spieler in den Mittelpunkt stelle", da das japanische Unternehmen in seiner Rolle als führender Anbieter von Spielinhalten immer noch auf eine Konsolen-Hardware zentrierte und auf Plattform-Exklusivität fokussierte, konservative Strategie setzen würde. Die Verträge und die darin enthaltenen Zahlungen würden Wachstum, Innovation und freie Verfügbarkeit von Produkten behindern.

Im Grunde werfen sich beide Unternehmen vergleichbare Verfehlungen vor, die mittlerweile in der Branche als mehr oder weniger üblich gelten. Man denke da an die Vorgehensweise von Epic Games, Electronic Arts, Apple oder Google Stadia. Eine Reaktion von Seiten Sony auf die Vorwürfe gibt es bis dato nicht, wird aber zeitnah erwartet.