Ab heute am Kiosk: Retro Gamer 4/2022 (+Leseprobe)

180 Seiten Lesespaß!

Teaser Mit einem Printheft könnt ihr weit mehr, als nur in Retro-Themen zu versinken und doppelseitige Layouts zu bewundern. Aber was genau, das erfahrt ihr nur, wenn ihr diese News lest!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Highlights der Retro Gamer 4/2022

Wenn die Sonne zu stark brennt, dann hilft ein dickes, aufgeschlagenes Heft, die schlimmsten Folgen eines Nickerchens draußen zu vermeiden. Und wenn es regnet, bieten die 180 Seiten von Retro Gamer viel Saugkraft, um das kostbare Haupt vor den Wassermassen zu bewahren! Haben wir schon die Eignung zum Töten von mittelgroßen bis großen Insekten hervorgehoben? Die Möglichkeit, Retro Gamer als Türstopper zu benutzen, als Bastelunterlage oder als Brotschneide-Brett? Nicht zu vergessen: Da ist auch noch der Hauptzweck, nämlich das genüssliche LESEN!Egal also, wie das Wetter ist, ab sofort ist Retro Gamer 4/2022 als Heft oder e-Paper zu haben. Abonnenten sollten das Heft schon seit einigen Tagen im Briefkasten finden, alle anderen können beim jedem gut sortierten Kiosk zuschlagen.

In dieser Ausgabe ist für wirklich jede und jeden etwas dabei, egal, was die einstige Lieblingsplattform war! Sega-Fans freuen sich über die große Titelstory zur neuen Remaster-Sammlung Sonic Origins. Sony-Freunde über die Historie der WipEout-Serie. Nintendo-Aficionados über die Top 25 der GameCube-Spieleoder unseren Bericht zu Donkey Kong 3.

Wer eher im Heimcomputer-Lager spielesozialisiert wurde, erfährt im Schwerpunkt 40 Jahre ZX Spectrumviel Wissenswertes oder freut sich über Artikel zu Amiga-Hits wie Super Cars 2. Außerdem gibt's einen Report zum jüngsten Fälschungsskandal bei Retro Games, namentlich Ultima und Akalabeth.

Ihr wart damals auf MS-DOS-PCs unterwegs? Dann interessieren euch bestimmt unsere Beiträge zu Red Faction oder Shogun Total War – und unser Besuch bei Nightdive Studios, die PC-Spiele restaurieren.

Das ist nur eine kleine Auswahl an Themen, und obendrauf gibt's wie immer viele Spielberichte und Klassiker-Checks von deutschen Spieleveteranen wie Michael Hengst, Roland Austinat, Harald Fränkel, Stephan Freundorfer, Anatol Locker und Jörg Langer.

Leseprobe für alle

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Loom (Retro Revival von Michael Hengst)

Raid over Moscow (Klassiker-Check von Roland Austinat)

Terminator (Making of)

Vorschau auf Heft 1/23

Leseprobe für Premium-User

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Loom (Retro Revival von Michael Hengst)

Raid over Moscow (Klassiker-Check von Roland Austinat)

Terminator (Making of)

Bubble Bobble Symphony (Historie)

Egret Mini 2 (aktueller Test)

Vorschau auf Heft 1/23

Mit unserer Leseprobe für alle könnt ihr feststellen, ob euch der Inhalt und die Schreibe des aktuellen Retro Gamer zusagen. Sie enthält 13 Seiten:Wie immer bekommen Premium-User von GamersGlobal mehr zum Schmökern, in diesem Fall volle 25 Seiten:Wir wünschen viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!