PlayStation 4: Finale Verkaufszahlen bekannt

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 529,00 € bei Amazon.de kaufen.

Laut Branchenanalyst Daniel Ahmad meldet Sony Interactive Entertainment im zweiten Quartal 2022 keine weiteren Auslieferungen der PlayStation4-Konsole mehr. Dies bedeute, so Ahmad, dass die endgültigen Verkaufszahlen der PS4 feststünden. Diese belaufen sich mit Stand Ende März 2022 nach einer äußerst erfolgreichen Laufzeit von 9 Jahren auf 117,2 Millionen verkaufter Einheiten. Das beschert der aktuell vorletzten Sony-Konsolen-Generation den vierten Platz in der Hall of Fame der meistverkauften Spielkonsolen aller Zeiten. Die Top-Ten-Liste liest sich nun wie folgt:



Platz Spielkonsole Hersteller Releasejahr Verkäufe 1 PlayStation 2 Sony 2000 155 Mio 2 Nintendo DS Nintendo 2004 154,02 Mio 3 Game Boy/Game Boy Color Nintendo 1989 118,69 Mio 4 PlayStation 4 Sony 2013 117,2 Mio 5 Nintendo Switch Nintendo 2017 111,08 Mio 6 PlayStation 1 Sony 1994 102,04 Mio 7 Nintendo Wii Nintendo 2006 101,63 Mio 8 PlayStation 3 Sony 2006 87,4 Mio 9 Xbox 360 Microsoft 2005 84 Mio 10 Game Boy Advance Nintendo 2001 81,51 Mio

Ob die aktuelle PS5 in diese Sphären vordringen kann, muss die Zukunft zeigen. Zur Zeit steht die neueste und immer noch schlecht lieferbare Sony-Konsole bei circa 21,7 Millionen verkaufter Geräte. Sony Interactive Entertainment plant für das nächste Geschäftsjahr einen Absatz von zusätzlichen 18 Millionen PS5-Konsolen.