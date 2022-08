PM: PlayStation Plus-Spielekatalog Line-Up für August: Yakuza 0, Trials of Mana, Dead by Daylight, Bugsnax (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute freuen wir uns, das Spielekatalog Line-Up für August für PlayStation Plus zu enthüllen, das am 16. August für Extra- und Premium-Mitglieder zum Spielen verfügbar sein wird. Es wird von drei Yakuza-Spielen angeführt (denen bald später im Jahr weitere Einträge in der Serie folgen werden). Aber neben der Krimiserie werden auch der Multiplayer-Horror Dead by Daylight, der Open-World-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands und das skurrile Abenteuer Bugsnax verfügbar sein sein.

Schauen wir uns die Aufstellung genauer an.

Der Glanz, Glamour und die ungezügelte Dekadenz der 80er sind zurück in Yakuza 0. Kämpft euch mit dem Protagonisten Kazuma Kiryu und dem Serienstar Goro Majima durch Tokio und Osaka. Spielt als ersterer, um herauszufinden, wie er in eine Welt voller Schwierigkeiten gerät, wenn eine einfache Schuldeneintreibung schief geht. Schlüpft dann in die Schuhe von Goro Majima und erkundet sein „normales“ Leben als Besitzer eines Kabarettclubs.

Der erste Yakuza-Titel debütierte 2005 auf PS2. Dieses PS4-Remake baut diese Erfahrung von Grund auf neu auf. Folgt den frühen Tagen von Kazuma Kiryu, als er auf die Straßen Japans zurückkehrt, nachdem er eine jahrzehntelange Haftstrafe für ein Verbrechen verbüßt hat, das er nicht begangen hat, um seinen besten Freund zu retten.

Yakuzas Fortsetzung erhält die Remake-Behandlung, die nicht nur das Original aktualisiert, sondern es um ein spielbares Abenteuer mit Goro Majima erweitert, das vor den Ereignissen des Hauptspiels spielt. Ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Yakuzas reißt ein Attentat Kazuma Kiryu aus einem friedlichen Leben, um Frieden zwischen rivalisierenden Clans zu vermitteln und gegen Ryuji Goda, bekannt als der Drache von Kansai, anzutreten.

Dead by Daylight ist ein 1v4-Multiplayer-Spiel, das sich aus allen Ecken der Horrorwelt von einem mächtigen Slasher bis zu einer schrecklichen paranormalen Entität inspirieren lässt. Wählt zwischen einem unaufhaltsamen Killer und einem von 4 Überlebenden, die versuchen, einem grausamen Tod zu entgehen. Jeder Charakter hat sein eigenes umfassendes Fortschrittssystem und viele freischaltbare Elemente, die an eure persönliche Strategie angepasst werden können. Arbeitet zusammen, um zu entkommen, oder verfolgt und opfert jeden Überlebenden.

Bildet ein Team mit bis zu 3 Freunden und genießt das ultimative Militär-Shooter-Erlebnis in einer riesigen, gefährlichen und reaktionsschnellen offenen Welt. Erstellt euren Ghost, eure Waffen und eure Ausrüstung und passt sie vollständig an. Genießt die völlige Freiheit des Spielstils und entdeckt mit über 60 verschiedenen Fahrzeugen atemberaubende, abwechslungsreiche Landschaften auf und abseits der Straße, in der Luft, an Land und auf See.

Spielt einen neugierigen Journalisten, der sich aufmacht, Snaktooth Island zu erkunden, die Heimat der legendären Halb-Käfer-Halb-Snack-Kreaturen Bugsnax. Entdeckt, jagt und fangt alle 100 Lebewesen, während ihr gleichzeitig die Bewohner der Insel aufspürt und wiedervereint.

Ebenfalls erhältlich am 16. August sind: