PM: Find Your Line – Creator und Autoexperten präsentieren ihre Leidenschaft zum Automobil mit Gran Turismo 7 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Für welchen Aspekt von Gran Turismo 7 brennt ihr so richtig? Neben den anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsrennen mit Hunderten bis ins kleinste Detail digiitalisierten Fahrzeugen auf weltbekannten Strecken bietet der Real Driving Simulator noch so viel mehr für Automobilfans. Sammler kommen bei der Jagd auf die riesige Kollektion an Autos auf ihre Kosten, Tuner holen in der Werkstatt noch mehr Performance aus den Boliden, Designer gestalten ihr individuelles Fahrzeug mit den vielen Optionen des Lackierungseditors und Fotografen nutzen den Scapes-Modus, um ihr Traumauto vor den schönsten und spektakulärsten Schauplätzen der Welt in Szene zu setzen.

Gran Turismo™ 7

€79,99 -> €59,99 | Aktion gültig bis 17.8.2022

Für unsere spannende Videoreihe lassen wir bekannte Creator und Experten zu Wort kommen, die über ihre Leidenschaft für alles rund um das Automobil und die Parallelen zum Real Driving Simulator Gran Turismo 7 sprechen.

Den Auftakt macht Michel Wolk von P1TV, der euch als Host durch die Video-Reihe führt. Er hat Toyota Deutschland in Köln besucht und stellt euch die imposante Sammlung an Straßen- und Rennfahrzeugen des japanischen Autogiganten vor. Michel besucht danach die anderen Creators und spricht mit ihnen über ihre Vorlieben sowie dem Brückenschlag zwischen realer Rennwelt und den virtuellen Strecken, Fahrzeugen und weiteren automobilen Facetten von Gran Turismo 7.

Das engagierte Team der CarRanger um Klaudio, Alex, Jan, Tim, Angi und Daniel eint eine gemeinsame Passion: das Auto, vor allem besondere Autos. Egal, ob Klassiker, moderne Sportwagen, kultige Alltags-Joungtimer oder das neueste Elektroauto: Jedes Fahrzeug wird auf Herz und Nieren getestet.

Das Video von CarRanger erscheint voraussichtlich am 12. August.

Zum Thema Design führt der Weg zu Enjoy Fahrzeugfolierung aus Dortmund. Die Spezialisten geben nicht nur gute Tipps, wie man ein Fahrzeug richtig beklebt, sondern präsentieren in ihren Videos großartige Design-Projekte die sie erschaffen haben. Was die Ruhrpottler über den Lackierungseditor von Gran Turismo 7 zu sagen haben, erfahrt ihr hier.

Das Video von Enjoy erscheint voraussichtlich am 15. August.

Die Schrauberin Lisa Yasmin bezeichnet sich selber als richtiger Petrolhead, die in der Werkstatt ihres Vaters aufgewachsen ist und die Leidenschaft für Autos schon in ihrer Kindheit entwickelte. In ihrem Video spricht Lisa über das Thema Tuning und was es wirklich bedeutet, Fahrspaß zu haben.

Das Video von Lisa Yasmin erscheint voraussichtlich am 17. August.

Der Profi-Fotograf und Filmemacher Benjamin Jaworskyj begeistert auf seinem Kanal mehr als 420.000 Abonnenten mit atemberaubenden Bildernvon seinen Reisen auf der ganzen Welt und wertvollen Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, die das Fotografieren lernen möchten.

Das Video von Benjamin Jaworskyj erscheint voraussichtlich am 22. August.

Mit mehr als 3,2 Millionen YouTube-Abonnenten gehört der von Autos und Motorsport begeisterte Felix von der Laden zu den ganz Großen in der Szene. Er begann seine Karriere mit Let’s Play-Videos von Spielen und produziert inzwischen eine Vielfalt an Inhalten von Vlogs, Streams, Reportagen, bis hin zu Dokumentationen. Darüber hinaus steht Felix auch u.a. als Moderator für die Formel 1 vor der Kamera. Seit 2017 betreibt Felix auch selbst Motorsport und hat dabei auch bereits mehrfach am berühmten 24h Rennen auf dem Nürburgring bestritten.

Das Video von Felix von der Laden erscheint voraussichtlich am 25. August.

Wenn ihr noch mehr über die unterschiedlichen Facetten und spannenden Features des Real Driving Simulators erfahren möchtet, dann findet ihr alles, was ihr wissen möchtet auf der GT7-Webseite und in unserer Artikelserie auf dem PlayStation Blog.