PM: Xbox auf der gamescom 2022 (Microsoft Xbox Wire)

Wir können es kaum erwarten, schon bald auf die gamescom in Köln zurückzukehren und zum ersten Mal seit 2019 wieder persönlich mit der Community in Kontakt zu treten!

Endlich können wir wieder zusammenkommen und gemeinsam einen Blick darauf werfen, was bei Xbox ansteht. Im Rahmen der diesjährigen gamescom erhalten Fans auf der ganzen Welt exklusive Einblicke in die Pläne von Xbox für die nächsten 12 Monate und bereits angekündigte Spiele. Fans können vor oder über den Xbox-Livestream @gamescom teilnehmen.

Darüber hinaus wird auch das Xbox FanFest auf die gamescom zurückkehren. Was Du sonst noch von Xbox erwarten kannst, erfährst Du im folgenden Text. Los geht’s!

In diesem Jahr wird die Xbox Booth wieder in Halle 8 am Stand B51/C58 zu finden sein, wo Du auf 36 Stationen verteilt alles darüber erfährst, was Xbox für die kommenden 12 Monate plant. Dich erwarten zahlreiche Spiele, die bald erscheinen und von denen viele bereits am Tag ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich sind.

Diejenigen, die anwesend sind, können einige der neuesten Spiele und Updates der Xbox Game Studios direkt ausprobieren, darunter:

Wir werden auch einige unserer Partnertitel anderer Studios vorstellen, von denen unter anderem folgende Titel am Stand spielbar sind.

Wir möchten alle Menschen befähigen, frei zu entscheiden, welches Spiel sie spielen; mit wem sie es spielen; und auf welchem Gerät sie es spielen. Als Besucher*in der Xbox Booth hast Du außerdem die Möglichkeit, die neue Xbox App auf einem Smart TV von Samsung auszuprobieren.

Neben der Möglichkeit, die neuesten Spiele selbst auszuprobieren, bietet sich Dir auch die Chance, Dich als Videospielheld*in zu inszenieren – in einzigartigen Umgebungen:

Lass Deiner Kreativität freien Lauf – wir können es kaum erwarten, die Ergebnisse zu sehen!

Xbox ist nach wie vor davon überzeugt, dass Spiele sicher, inklusiv und für alle zugänglich sein müssen. Aus diesem Grund stellen wir sicher, dass Xbox Adaptive Controller auf Anfrage verfügbar sind und alle Bereiche des Standes für Personen mit einem Rollstuhl zugänglich sind. Außerdem werden leicht erkennbare Dolmetscher*innen für Amerikanische Gebärdensprache (ASL), Britische Gebärdensprache (BSL) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sowie Here to Help-Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen, um allen Besucher*innen dasselbe, außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen.

Wir freuen uns, als offizieller Partner von “gamescom goes green” einen freiwilligen Klimabeitrag an Partner-Organisationen zu leisten, um unseren CO2-Fußabdruck auszugleichen, der während der Messe entstandenen ist. Auch bei der Planung, der Betreuung und dem Abbau des Xbox-Standes haben wir uns der Abfallvermeidung verschrieben. All dies ist Teil der Verpflichtung von Xbox gegenüber unserer Community und der Branche, unermüdlich daran zu arbeiten, unsere Umweltauswirkungen auf verantwortungsvolle Weise zu reduzieren.

Du findest uns in Halle 8 der Koelnmesse, Eingang Nord. Statte dem Team Xbox einen Besuch ab!

Die Öffnungszeiten lauten wie folgt:

Am Donnerstag, den 25. August von 14:00 – 20:00 Uhr deutscher Zeit, veranstaltet Xbox einen besonderen Livestream mit spannenden Gesprächsrunden direkt vom Xbox-Stand. Sei gespannt auf Interviews mit Entwickler*innen und Gameplay der Xbox Game Studios, darunter Mojang Studios, Obsidian Entertainment und World’s Edge, von Xbox Game Studios Publishing und ihren Partnern bei Asobo Studio sowie einigen mit Spannung erwarteten Spielen unserer Drittanbieterpartner. Wirf außerdem einen Blick auf die Xbox Social-Kanäle und informiere Dich in den Tagen vor der gamescom über alle Inhalte.

Folgende Inhalte erwarten Dich im Stream:

Die englischsprachige Live-Übertragung vom Xbox-Stand auf der gamescom wird in Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch (Lateinamerika und Kastilisch), brasilianischem Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar sein, zusammen mit ASL-, BSL- und DGS-Dolmetschern und englischen Audiobeschreibungen. Alle Xbox Booth @gamescom Live Streams schaust Du über die regionalen XboxDACH-Channels auf YouTube, Facebook und weiteren Kanälen.

Xbox FanFest veranstaltet ein spezielles Event nach Messeschluss am Xbox Stand. Dass Event findet am Mittwoch, den 24. August von 20:00 – 23:00 Uhr deutscher Zeit statt und gibt ausgewählten Fans die Möglichkeit, im exklusiven Rahmen Zugang zum Stand zu erhalten, bevor die Messe für die breite Masse geöffnet wird. Es gibt keine bessere Möglichkeit, sich mit anderen Mitgliedern der Xbox-Community auszutauschen, als sich persönlich zu treffen. Gemeinsam können Fans unterhaltsame Aktivitäten am Stand genießen, einschließlich Treffen mit Spieleentwickler*innen. Um an der Verlosung eines Tickets für die After-Hour für Dich und eine*n Freund*in teilzunehmen, registrierst Du Dich als Xbox FanFest-Fan unter xbox.com/fanfest auf der entsprechenden Seite. Die Teilnahmefrist endet am 16. August um 08:59 Uhr deutscher Zeit.

Du kannst dieses Jahr nicht persönlich zur gamescom kommen? Kein Problem! Das Xbox FanFest wird am Freitag, den 26. August, Meet & Greets mit Sea of Thieves und Park Beyond veranstalten. Der Termin wird in einem Microsoft Teams-Call umgesetzt. Diese virtuellen Erlebnisse sind eine einzigartige Gelegenheit, Dich direkt mit Spieleentwickler*innen über ihre Spiele und ihre Erfahrungen in der Branche zu unterhalten. Um an der Verlosung teilzunehmen, registriere Dich als Xbox FanFest-Fan unter xbox.com/fanfest und melde Dich für das Treffen eurer Wahl an. Die Teilnahmefrist endet am 16. August um 08:59 Uhr deutscher Zeit. Alle Einzelheiten findest Du in den offiziellen Regeln.

Die ESO-Taverne ist zurück – Bethesda feiert mit der Community die Rückkehr des überaus beliebten Events am Samstag, den 27. August im Herbrand’s Ehrenfeld in Köln. Die Teilnehmer*innen dürfen sich auf zahlreiche Highlights freue: ein Saltatio Mortis-Auftritt, Henna-Tattoo-Stationen, Propmaking-Workshops, Entwickler-Panels mit Creative Director Rich Lambert, Art Director CJ Grebb und Lead Encounter Designer Mike Finnigan und vieles mehr. Das Event beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit und endet gegen 1 Uhr in der Nacht. Wer nicht vor Ort ist, kann das Ganze auch online auf twitch.tv/bethesda_de verfolgen.

In alter Tradition lädt Bethesda wieder ihre großartige Community herzlich in die Lost Level Bar ein!

Die Party steigt am 26. August, ab 19 Uhr. Für die ersten 100 Gäste vor Ort gibt‘s Freigetränke und Pizza, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich gibt es auch dieses Mal jede Menge Aktivitäten zum Mitmachen zu Fallout, Redfall (nicht anspielbar) und Starfield (nicht anspielbar). Natürlich hat Bethesda auch ein paar Überraschungen und Goodies für Dich im Gepäck. Also komm vorbei – für Essen, Getränke, Spiele und gute Stimmung ist gesorgt.

Wer es selbst nicht zur Messe schafft, den/ die nimmt Bethesda gerne digital mit, denn auch der Bethesda MainStream ist wieder im Einsatz auf der gamescom und drumherum. Am Freitag, den 26. August von 10 – 16 Uhr streamt das Bethesda Community-Team live aus Halle 8 rund um die Spiele und die spannenden Gäst*innen. Live gestreamt wird auch von der Community-Party am 26. August und von der großen ESO-Taverne am 27. August. Mehr Infos zum Programm erfährst Du schon bald auf Twitter.

Alle aktuellen Informationen über Xbox auf der diesjährigen gamescom findest Du unter @XboxDACH auf Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Wir verwenden #Xboxgamescom als Hashtag für unsere Events im Rahmen der gamescom.