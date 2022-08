Japan-Dokus 2018 Folge 9/15: Lost in Tokyo Station

Jörg versteht nur Bahnhof

Teaser Das Crowdfunding für die 2022er Japan-Doku ist in vollem Gang. Zu dem Anlass machen wir die 15 Folgen der Japan-Dokus 2018 in 1080p frei verfügbar. Folge 9 zeigt das ganze Ausmaß der Tokyo Station.

Aktion: Japan-Dokus 2022 23320€ 12000 Tokio&Chiba 19500 Osaka&Kyoto 24500 In die Natur! 29500 Hiroshima & Fukuoka 33000 Tsushima 36000 Making Of

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig). Wenn sie euch gefallen, macht beim Crowdfunding für die Japan-Doku 2022 mit – und sichert euch alle 2022er Folgen zum Vorzugspreis von 10€ (nur bis Reisestart!).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

Fun Fact: Ich kannte die Tokyo Station schon von früher und hatte mich schon früher darin verlaufen. Doch das erste Mal direkt in der Nähe genächtigt habe ich 2013. Und zwar im Metropolitan Marunouchi Hotel, das direkt an den Yaesu-Nord-Eingang der Tokyo Station anschließt beziehungsweise sogar einen direkten Zugang zum Nihonbashi-Exit hat. Nur: Dorthin zu finden war überraschend schwer. Denn bis 2013 flog die Lufthansa noch Narita an, 60km östlich von Tokyo, und der Narita Express wiederum hielt irgendwo in den Eingeweiden der Untergeschosse. Gut, er hält dort sicherlich noch heute, aber ich habe ihn seit 2014 nicht mehr genutzt, weil dann Lufthansa und Airline Partner nach Haneda umgezogen sind, dem Stadtflughafen.

Jedenfalls kam ich mit meinem viel zu großen Familienkoffer (den ich erst unlängst im Zuge von immer umfangreicheren Mitbringsel-Paketen wieder reaktiviert habe) an und musste irgendwie den nördlichen Nihonbashi-Exit finden. Überall Menschen, viele Menschen, etliche davon grimmig auf meine nur leidlich fahrtüchtiges Verkehrshindernis blickend. Ich: gejetlagt, gestresst, genervt. Die Wegbeschreibung von der Hotel-Website ergab keinen rechten Sinn, irgendwie ging es da nicht raus! Ich irrte bestimmt 20 Minuten in den schier endlosen Gängen umher, aber den blöden Nihonbashi-Ausgang fand ich nicht. Schließlich kam ich auf die Idee, ins Erdgeschoss hochzugehen, und zehn Minuten später fand ich mein Hotel.

So weit, so nachvollziehbar (finde ich). Aber als ich für die Drehs zu diesem Video (und auch dem Shinkansenvideo) Ende März 2018 per U-Bahn zur Tokyo Station fuhr – etwa die Hälfte der Aufnahmen in dieser Dokufolge stammt daher, der Rest aus dem September –, fand ich das gesuchte Reisebüro zum Eintausch meines Shinkansen-Coupons nicht. Müssen die Japaner auch immer alles umbauen, wenn man mal ein halbes Jahr nicht aufpasst! Tatsächlich wird in der Tokyo Station seit vielen Jahren herumrenoviert, aber für mein Problem konnten die Bauarbeiter nichts: Ich irrte einmal mehr im 1. UG herum (weil mit einer Metro- statt einer JR-Bahn angekommen), und hätte nur eine Treppe nach oben nehmen müssen. Was ich dann auch nach wenigen, Hüstel, hier fehlt kein Wort, geschafft habe.