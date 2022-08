Gamestop: Games ohne Wissen der Entwickler auf NFT-Marktplatz verkauft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Juli diesen Jahres schaltete Gamestop die Beta eines eigenen Marktplatzes zum Handeln von Non-Fungible Tokens online. Auf der Plattform getätigte Verkäufe in der Krpytowährung Ethereum bringen der Spielehandelskette 2,25 Prozent an Transaktionsgebühren.

Ars Technica berichtete nun über die NiFTy Arcade Collection, die sich dadurch abhob, dass "interaktive NFTs" geboten wurden. Damit war gemeint, dass es sich um kleine HTML5-Spiele handelte, die auf der Gamestop-Plattform oder in der Wallet spielbar waren. Der Knackpunkt daran: Der Ersteller der NiFTy Arcade Collection war nicht der Urheber der Spiele. Vielmehr verkaufte Nathan Ello kostenlos im Netz verfügbare Games. Gegenüber Ars Technica gab Ello an, er habe das Potential von NFTs abseits statischer Bilder zeigen wollen und dafür Open-Source-Spiele gesucht, die auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden können. Das war bei Arcade-Titeln wie Galactic Wars, Worm Nom Nom oder Super Disc Box aber nicht der Fall. Diese und diverse weitere von Ello verkaufte Spiele basieren auf der Retro-Engine PICO-8.

Betroffene Entwickler beschwerten sich, dass Ello sie nicht einmal kontaktierte, bevor er ihre Spiele zu Verkauf stellte und auch der PICO-8-Entwickler Lexaloffle aka Jospeh White prangerte das Verhalten an. Auch kritisierte White Gamestop dafür, dass eingestellte NFTs nicht geprüft zu werden scheinen und dass es keinen verlässliches und unkompliziertes Verfahren gäbe, um Urheberrechte verletzendes Material entfernen zu lassen.



Erst nach der Kritik bot Ello an, die Einnahmen an die Entwickler weiterzugeben. Aktuell ist er auf dem NFT-Marktplatz von Gamestop gesperrt und die Titel entfernt (zumindest soweit, wie das bei der Implementierung der NFTs in die Blockchain möglich war), bis die Fragen nach den Rechten an den Spielen geklärt sind. Momentan ist die Website des Stores allgemein nicht zu erreichen. Ello hat indes die NiFTy Arcade Collection auf einer anderen Plattform ebenfalls zum Verkauf gestellt, allerdings nun mit anderen Spielen, bei denen er vorher Gewinnbeteiligungsvereinbarungen getroffen habe.