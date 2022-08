Overwatch: Ab 30. August keine Lootboxen mehr kaufbar

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Overwatch ab 22,96 € bei Amazon.de kaufen.

Über sechs Jahre ist Blizzards First-Person-Shooter Overwatch (im Test, Note: 9.5) nun online und wie es sich für ein so lange laufendes Online-Spiel gehört, gibt es natürlich allerhand kosmetischen Kram gegen Echtgeld zu kaufen. Das hat vielen Spielern von Beginn an nicht geschmeckt und wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, dürft ihr in Kürze frohlocken: Ab dem 30. August 2022 wird es keine Lootboxen mehr in Overwatch geben.

Das hat Blizzard im Zuge der Ankündigung eines neuen Events bekannt gegeben. Nach dem Anniversary Remix Vol. 3 könnt ihr keine Kisten mehr kaufen, Drops nach Matches oder Levelaufstiegen soll es aber weiterhin geben. Alle Boxen, die sich in eurem Inventar befinden, werden vor dem Release von Overwatch 2 automatisch geöffnet. Und natürlich gibt es noch spezielle Lootboxen, die ihr während dem neuen Ereignis, das ab sofort läuft, erwerben und verdienen könnt.