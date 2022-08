PM: Zehn Couch-Multiplayer-Spiele für den perfekten Spieleabend (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gemeinsames Spielen mit den Lieblingsmenschen gehört zu den wohl schönsten Dingen der Welt. Vor allem, wenn ihr euch ein Sofa und einen Bildschirm teilen könnt! Wir stellen euch zehn Spiele vor, die sich besonders für einen Spieleabend zu zweit, zu dritt oder gar zu viert eignen. Und seid ihr Abonnementen von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium, dann müsst ihr diese Spiele nicht einmal separat erwerben, denn sie alle sind Teil des großen Spielekatalogs der beiden Services!

Wir beginnen mit einem Klassiker, der in keiner Koop-Sammlung fehlen darf. Overcooked! 2 bietet noch mehr Gourmet-Chaos und Lachanfälle als sein Vorgänger. Erneut müsst ihr zusammen die abgedrehtesten Küchen der Welt schmeißen und eure Kunden rechtzeitig mit den richtigen Mahlzeiten bedienen. Dabei sind Teamplay, eine präzise Aufgabenteilung und gelegentliches Anschreien unumgänglich.

Immerhin geht es erneut nicht weniger als um das Schicksal der Welt, denn die hungrigen Unbrote warten nicht gerne auf ihre bestellten Leibspeisen – vor allem nicht, wenn sie verkokelt sind oder auf schmutzigem Geschirr serviert werden.

Das nächste Spiel unserer Liste ist ein Dungeon-Crawler in charmantem Pixellook. Als Gungeoneere – eigentümliche Helden mit einer düsteren Vergangenheit – durchstreift ihr den Gungeon, plündert so viel es geht, ballert große wie kleine Geschosslinge über den Haufen und übt die Ausweichrolle bis zum Gehtnichtmehr.

Der Gungeon ist ein handgezeichnetes, prozedural generiertes Labyrinth mit immer kniffligeren Kammern, fetten Bossen, verborgenen Geheimnissen und opportunistischen Händlern. Wenn ihr euch zu zweit mit fantastischen Wummen – die unter anderem Laser, Kanonenkugeln, Fische oder Regenbogen verschießen – bis zum Ende des Gungeons vorkämpft, erwartet euch der größte Schatz überhaupt: eine Waffe, die die Vergangenheit selbst abschießen kann!

Wenn sich zwei der beliebtesten Unterhaltungsmarken treffen, kann nur etwas Gutes daraus entstehen. So ist es auch bei der LEGO Harry Potter Collection, welche Harrys gesamte Schullaufbahn (die Jahre 1 bis 7) zum ersten Mal in einem Spiel vereint.

Ihr seid zu zweit, liebt LEGO und vor allem Harry Potter? Ihr liebt eingängiges, doch spaßiges Third-Person-Gameplay? Ihr amüsiert euch über den Slapstick-Humor der LEGO-Spiele? Dann steht euch mit dieser Kollektion eine ganze Reihe an launigen Spieleabenden gemeinsam auf dem Sofa bevor.

Ihr steht eher auf eine Open-World mit explosiver Ballerei aus der First-Person-Perspektive? Dann ist Borderlands: The Handsome Collection genau das Richtige für euch. Sie beinhaltet sowohl Borderlands 2 inklusive aller Inhalte als auch Borderlands: The Pre-Sequel.

Der Rollenspiel-Shooter verschlägt euch auf die chaotische Welt Pandora und auf den Mond, wo ihr in guter Borderland-Manier Aufträge erfüllt, eure Widersacher mit schrulligen Knarren ausschaltet, fleißig lootet und über den schwarzen Serien-Humor lacht. Und das Coole dabei ist: Das Spektakel könnt ihr zu viert an nur einem Bildschirm im Splitscreen genießen!

Sucht ihr hingegen einen nostalgischen Fun-Racer, so seid ihr mit Jak X: Combat Racing gut beraten. Das berühmte Duo fährt in diesem rasanten Abenteuer um sein Leben, während ihr euch zu zweit im lokalen Mehrspielermodus gegenseitig auf die Pelle rückt und versucht, einander in turbulenter Geschwindigkeit auszuschalten. Die PS4-Version des ursprünglich für PS2 entwickelten Racers bietet scharfe 1080p und Trophäen für passionierte Rennfahrer.

Im pixeligen 2D-Stil geht es hingegen im knuffigen Bogenkampf-Spiel TowerFall Ascension zur Sache. Mit bis zu vier Spielern duelliert ihr euch mit Pfeil und Bogen und versucht, eure Couch-Partner abzuschießen oder ihnen schlicht mit Wucht auf den Kopf zu fallen.

Wer schon immer einmal Robin Hood sein wollte und ein Faible für schnell erlernbares, aber schwierig zu meisterndes Plattform-Gameplayhat, der macht mit TowerFall Ascention nichts falsch. Und nach ein oder zwei der kurzweiligen Runden dürfte es auch nicht mehr notwendig sein, eure Liebsten davon zu überzeugen, den ganzen Abend mit diesem mittelalterlichen Spaß zu verbringen.

Euch ist das echte Leben actionreich genug und ihr möchtet vor dem Bildschirm eher entspannen? Everybody’s Golf bietet genau das. Mit bis zu vier Spielern schwingt ihr hier ganz gemütlich den Schläger auf idyllischen Fairways und bringt den Golfball mit einfacher Steuerung und etwas Geschick ins Loch.

Abseits des Abschlags könnt ihr eure eigenen Charaktere erstellen, mit dem Cart über die offenen Golfplätze flitzen oder angeln gehen. Genau das Richtige also, um gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen.

Heiß her geht es hingegen in der WipEout: Omega Collection. Hier rast ihr mit halsbrecherischem Speed über 26 umkehrbaren Strecken, in 46 einzigartigen Schiffen und neun Spielmodi, denn die Sammlung umfasst die Fanlieblinge WipEout HD Fury sowie WipEout 2048.

Zu zweit im Splitscreen überwindet ihr die Schwerkraft, messt euch in messerscharfen Kurven, düst durch Loopings und fiebert um den ersten Platz mit Bomben, Minen und Raketen. Wenn ihr ein PlayStation VR-Headset besitzt, könnt ihr das komplette Spiel abwechselnd in VR erleben!

Ihr baut Stress lieber durch digitalen Kampfsport ab? Oder ihr habt ein virtuelles Hühnchen mit euren Liebsten zu rupfen? In diesem Fall empfehlen wir euch Mortal Kombat 11. Wählt im elften Teil der heftigen Beat-‘em-Up-Reihe euren Charakter aus einem umfangreichen Mix aus bewährten Legenden und neuen Gesichtern, die alle mit einem einzigartigen Kampfstil aufwarten.

Kombiniert eure Attacken und streckt eure Mitspieler in den berüchtigten Fatalities nieder, die für ein besonders blutiges und befriedigendes Kampfende sorgen. Doch stellt zuvor sicher, dass euer Couch-Partner gut mit Splatter-Effekten umgehen kann, denn in Mortal Kombat bleibt kein Knochen am anderen.

Zum Schluss haben wir noch ein besonderes Schmankerl für euch. Moving Out ist ein Umzugssimulator. Doch ein unglaublich spaßiger! Zu zweit, zu dritt oder zu viert räumt ihr als Umzugshelfer Wohnungen aus, wobei es euren Charakteren an Rücksicht auf Verluste mangelt. Ein Fenster ist im Weg? Macht nichts, werft den Kühlschrank mit einem Hauruck einfach durch die Scheibe aus dem zweiten Stock.

Im physikbasierten Gameplay müsst ihr zusammenarbeiten, euch gegenseitig beim Tragen helfen und euch gut koordinieren können. Eine Feuerprobe also für jede Familie, Freundschaft oder Beziehung, wobei kräftiges Lachen vorprogrammiert ist.

Hat euch unsere Auswahl gefallen? Welche lokalen Multiplayer- und Koop-Spiele aus dem Katalog von PS Plus Extra oder Premium sind eure Favoriten? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!