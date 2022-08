PM: Microsoft und Unity: Wir unterstützen 3D-Künstler und Spieleentwickler auf der ganzen Welt (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute wurde auf dem offiziellen Microsoft-Blog bekannt gegeben, dass Unity als Cloud-Partner für die Erstellung und den Betrieb von Echtzeit-3D-Erlebnissen (RT3D) mit der Unity-Engine Azure ausgewählt hat. Durch den einfachen Zugang zu RT3D-Simulationstools und der Möglichkeit, digitale Kopien realer Orte und Objekte zu erstellen, bietet Unity Entwickler*innen einen einfachen Weg zur Produktion von RT3D-Assets.

„Unser Engagement für Entwickler*innen ist etwas, das wir mit unserem langjährigen Partner Unity, einem weltweit führenden Anbieter von Echtzeit-3D-Technologie, teilen“, erklärt Sarah Bond, CVP of Game Creator Experiences and Ecosystem bei Microsoft. „Wir setzen uns auch dafür ein, die Erstellung und Verbreitung von 3D-Inhalten zu erweitern, relevante Tools und Technologien einer größeren Anzahl von Entwickler*innen zur Verfügung zu stellen und es einfacher denn je zu machen, Titel an die Spieler*innen zu bringen.“

Wie in der offiziellen Mitteilung erwähnt, wird die Partnerschaft zwischen Microsoft und Unity es den Entwickler*innen von Made with Unity-Spielen auch ermöglichen, ihre Spieler*innen auf Windows- und Xbox-Geräten leichter zu erreichen und neue Erfolgsmöglichkeiten zu erschließen.

„Durch die Entwicklung verbesserter Entwicklungstools, die Nutzung der neuesten Plattform-Innovationen von Silizium bis zur Cloud und die Vereinfachung des Publishing-Erlebnisses werden Unity-Entwickler*innen in der Lage sein, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Spiele mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen“, so Bond.

Mehr über diese Partnerschaft erfährst Du hier auf dem offiziellen Microsoft Blog.