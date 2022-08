Marvel's Midnight Suns verschiebt sich um mehrere Monate

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Es ist schon wieder geschehen, ein weiteres Spiel folgt dem Trend der Verschiebung. Dieses Mal trifft es Marvel's Midnight Suns (in der Preview) von Firaxis, das ursprünglich am 7. Oktober erscheinen sollte. Wie die Entwickler bekannt gegeben haben, wird der Release um mehrere Monate nach hinten geschoben, einen genauen Termin nennt das Studio nicht. Lediglich, dass der Rundentaktik-Titel noch in diesem Fiskaljahr kommen soll, wird ausgeführt. Demnach erscheint er spätestens Ende März 2023, sollte er nicht noch einmal verlegt werden.

Betroffen sind alle Current-Gen-Versionen, also PC, Xbox Series X/S, und PS5. Solltet ihr auf der Xbox One, PS4 oder Switch unterwegs sein, dann müsst ihr noch etwas länger auf den Superhelden-Titel warten, denn die Last-Gen-Fassungen sollen noch etwas später erscheinen. Als Begründung wird wie üblich angegeben, dass man mehr Zeit benötige, um das bestmögliche Spiel abzuliefern. Allerdings erscheinen technische Probleme durchaus im Bereich des Möglichen, nachdem sich die Last-Gen-Versionen ja noch weiter verschieben als die für die aktuellen Geräte.