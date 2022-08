Japan-Dokus 2018 Folge 8/15: Im heißen Quellwasser – frei für alle

Teaser Das Crowdfunding für die 2022er Japan-Doku ist in vollem Gang. Zu dem Anlass machen wir nach und nach die 15 Folgen der Japan-Dokus 2018 in 1080p frei verfügbar. Folge 08: Im heißen Quellwasser.

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

Jörg hat sowohl heimische Badewannen- als auch Sauna- und Wellnes-Erfahrung – und auch im einen oder anderen Onsen war er schon. Letzteres ist schlicht eine Badeanstalt (oft als Teil eines Hotels oder traditionellen Ryokan-Gasthauses), die sich das Wasser direkt von der Quelle holt. Das heißt nicht, dass es nicht noch aufbereitet wird (beispielsweise erhitzt oder abgekühlt oder um Zusatzstoffe versehen), aber Onsen nennen darf sich nur, wessen Quellwasser bestimmte Bedingungen erfüllt.

In dieser Folge der Japan-Dokus besucht Jörg vier "Heißwasser-Szenarien", von denen er drei filmen konnte, einmal unter relativ klandestinen Umständen (siehe Fun Fact). So erhaltet ihr einen Blick in einen wichtigen Teil japanischer Alltagskultur – und bekommt ja vielleicht Lust, selbst einmal in einen Onsen zu gehen. Denn das ist, wie euch Jörg in den ersten 90 Sekunden der Folge beweisen wird, wirklich total einfach und ohne große Lauferei erledigt...