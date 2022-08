Steam: Beta-Version mit JoyCon-Support veröffentlicht

Switch

Wer von euch bisher dachte, Steam und Nintendo, das geht doch niemals zusammen, der dürfte zumindest teilweise überrascht worden sein, was Valve im offiziellen Steam Client Beta Community-Kanal veröffentlicht hat. Darin geht es um das Beta-Update für Valves PC-Spieleplattform, das in der neuesten Version einen Hardware-Support für die JoyCon-Controller von Nintendo anbietet. Wie gesagt muss man dafür im Client die Beta-Updates zugelassen haben, eine finale "stable" Software-Version soll aber folgen.

Die JoyCons sollen sowohl einzeln als auch als Controller-Paar nutzbar sein. Weitere Nintendo-Switch-Controller sollen in Folgeversionen der Software in Zukunft ebenfalls unterstützt werden. Anders als bei herkömmlichen und bereits unterstützten Controllern von beispielsweise Sony, lassen sich die JoyCons natürlich nicht per Kabel verbinden. Dafür muss eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden, die der genutzte Rechner entweder über das Mainboard oder über ein Bluetooth-Dongle bereitstellt.

Die Zielgruppe für dieses Feature dürfte eine besondere sein, da die schiere Zahl unterstützter Dritt-Controller in Steam seit Jahren eine immens große Auswahl bietet, ohne auf JoyCons zurückgreifen zu müssen. Man bedenke, die Switch kam 2017 auf den Markt. Sollte es aber Spieler unter euch geben, die bisher nur eine Switch ihr Eigen nannten und sich beispielsweise mit dem Steam Deck ein weiteres Handheld zugelegt haben, auf einem Monitor und wireless spielen und keine weiteren Controller anschaffen möchten, jene dürfte die Ankündigung durchaus freuen.