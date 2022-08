EVO2022: Rollback-Netzcode für Samurai Shodown und Dragonball FighterZ

PC Switch XOne Xbox X PS4

Im Rahmen der EVO 2022 hat SNK angekündigt, Anfang nächsten Jahres durch ein Online-Update Rollback-Netzcode für das 2019 veröffentlichte Samurai Shodown und Dragonball FighterZ von 2018 bereitzustellen. Die Patches, die in Zusammenarbeit mit Code Mystics entstehen und auf die Server-Verbindungsroutinen von The King of Fighters 15 beruhen, sollen die Spielbarkeit im Multiplayer verbessern, indem entstehende Verzögerungen der Eingabe durch berechnete Voraussagen des Codes über die Server übermittelt werden.

Stimmt die Voraussage nicht, wird die tatsächliche Eingabe übermittelt, die lediglich einen kleinen "Teleport"-Effekt auslöst, was im Vergleich zu herkömmlichem Delay-Code eine deutliche Verbesserung darstellt. Schliesslich kommt es in Fighting-Games oft auf den Bruchteil einer Sekunde an, die über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Laut Produzent Tomoko Hiroki wird der Patch für Samurai Shodown für die PC-Version von Steam und Epic Games Store sowie für PS4, Xbox One und XSeries X|S bereitstehen. Das Update für Dragonball FighterZ wird lediglich für PS5, XSeries X|S und PC angeboten. So wie es aktuell aussieht, werden die Switch-Versionen beider Spiele nicht in den Genuss der Verbesserungen kommen.