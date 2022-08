Return to Monkey Island: Neuer Clip zeigt LeChuck und seine Crew

PC Switch MacOS

Wieder ein neuer Montag, wieder ein neuer kurzer Video-Schnipsel zum "Monkey Island Monday". Unter diesem Motto haben es sich die Schöpfer Dave Grossman und Ron Gilbert zur Aufgabe gemacht, kleine Clips aus dem kommenden Return to Monkey Island zu veröffentlichen. Diesmal präsentiert Gilbert via Twitter ein Meeting von LeChuck und seiner Crew:

Alle Mann an Bord! Die Teambesprechung fängt gleich an und du willst nicht zu spät kommen. Du weißt, wie er ist.

In dem Clip hört ihr zum ersten Mal Jess Harnell in der Rolle von LeChuck, auch dies hat Gilbert in einem Tweet bestätigt. Die Bemühungen, den Originalsprecher Earl Boen (seit The Curse of Monkey Island) aus dem Ruhestand zurückzuholen, waren nicht erfolgreich. Damit wurde auch der vorherige Sprecher Adam Harrington, der in Tales of Monkey Island als LeChuck zu hören war, abgelöst.

Falls ihr den Clip von letzter Woche verpasst habt, könnt ihr euch hier ansehen, wie Guybrush mit zwei Piraten in einem Fischladen Dinge mit Fischen anstellt. Auf ein Erscheinungsdatum müsst ihr leider aber immer noch warten.