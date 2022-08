PM: Wir zeigen euch die dynamischen Kämpfe von Dusk Diver 2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hi, ich bin Bruce von Idea Factory International und ich möchte euch heute alles beibringen, was ihr darüber wissen müsst, wie ihr Yumo und ihren Freunden helfen könnt, die bedrohlichen Chaosbiester in der Welt von Dusk Diver 2 auszulöschen. Und wo wir über Yumos Freunde reden, sollten wir einen Blick auf Leo, Bahet und Le Viada werfen, die Yumo alle in dieser Fortsetzung des RPG-Abenteuers Dusk Divers begleiten. Richtig gelesen: Leo, Bahet und Le Viada sind zurück und besser denn je.

Yumo, unser Protagonist, ist ein Student, der gerne mal etwas Geld damit verdient, Chaosbiester für Boss, den herrischen Besitzer des Tumaz Mart, zu besiegen. Leo sieht vielleicht einschüchternd aus, ist aber sehr lieb und beschützt sein Team. Bahet ist ein talentierter Musiker, der seine Gitarre in den Kampf mitnimmt. Und Le Viada ist eine interdimensionale Entität, die jetzt erfolgreich als Theaterschauspielerin und Model aktiv ist.

Wir haben die Guardians zuletzt vor einem Jahr gesehen, aber Yumo und seine Gang sind bereit, zurück in die Kämpfe zu springen und ein paar Chaosbiester mit ein paar besseren Moves zu besiegen, die neuen und alten Spielern Spaß machen wird. Fans von Dusk Diver werden besonders viel Spaß daran haben, all die Möglichkeiten auszutesten, die im Kampfsystem für Dusk Diver 2 erneuert wurden.

Und es schockiert euch vielleicht, aber Yumo behält ihre spezifische elektrische Nahkampfattacke in Dusk Diver 2: aber dieses Mal hat sie noch ein paar mehr Tricks parat. Erweitert Yumos Kombo smit dem SP Skill Shining Rush, der schnell die Distanz zwischen euch und euren Gegnern schrumpfen lässt und einen donnernden Schlag auf eure Gegner loslässt. Probiert Wall Launches und Break Strikes mit einem wohlplatzierten Shining Rush aus. Wall Launches betäuben eure Gegner und machen sie offen für eure Angriffe, während Break Strikes Combos erweitern und mehr Schaden verursachen.

Von Gegnern umzingelt? Zeigt Leos Löwenherz mit einer seiner spezifischen Ground-Pound-SP-Skills wie zum Beispiel Erdbeben-Feuer. Nutzt Leos schwere Luftattacke für eine brüllende Kombi.

Obwohl Bahets Sonic Boom Scythe kritisch sein kann, steigt ihre Möglichkeit, damit Chaosbiester während Luftangriffen zu besiegen. Versucht, SP Skill Circular Blade nach dem Start auf eine Gegnergruppe mit Bahes schwerer Luftattacke einzusetzen. Die simple Kombination bringt euch weit und verteilt ordentlich Schaden.

Es stimmt wohl, dass Le Viadas SP Skills lange auf Distanz kombiniert werden können – aber zögert nicht, einen Vorteil daraus zu ziehen, auch ihre Nahkampf-Luftangriffe einzusetzen. Verbindet mehrere Luftangriffe mit einer schweren Luftattacke und beendet die Kombi mit Eat The Bullet. Die Luftversion der SP Skill Shoots gegen den Boden kann Gegner zum Break State bringen, der euch leichten Schaden ermöglicht.

Nutzt das Charakteraustauschsystem um herauszufinden, welcher Kampfstil am besten für dich passt. Aber vergesst nicht die Cooldown-Zeit. Ihr wollt nicht versehentlich in einem wichtigen Moment im Bosskampf auf einen schwächeren Charakter wechseln.

Ob ihr nach zusätzlichem Schaden sucht oder aus einer schwierigen Situation raus wollt, Support Skills sind immer ein essenzielles Werkzeug, mit dem ihr interessante Kombimöglichkeiten freischaltet. Experimentiert mit den unterschiedlichen Support Skills der Charaktere und schaltet das echte Potenzial eures Teams frei.

Es dauert vielleicht ein bisschen, bis ihr Counterattack Timing und Just Dodges so ganz raushabt, aber wenn es so weit ist, habt ihr ein rettendes Tool. Stellt etwas SP wieder her, wenn ihr genau im richtigen Moment Just Dodge anwendet. Die Aktion kann in einem Angriff abgebrochen werden für neue Möglichkeiten für Kombierweiterungen.

Wägt Belohnung und Risiko ab, wenn ihr mit Counterattacks die Aktionen eurer Gegner unterbrecht. Um eure Counterattack richtig zu timen müsst ihr warten, bis das rote Glühen, das aus den Chaosbiestern aufsteigt, wenn sie den Crimson Strike starten. Haltet eine Kombi am Laufen, indem ihr nach einer Counterattack abbrecht zur SP Skill.

Nutzt Orb Fusion, um Upgrades für eure Ausrüstung zu bekommen. In Tumaz Mart könnt ihr Materialien und gesammelte Wafer aus der Überwelt oder dem Schlachtfeld nutzen, um Orbsynthesen durchzuführen. Maximiert eure Stärke und baut euren Charakter auf, um eine Glaskanone zu werden, indem ihr immer wieder Attack Orbs ausrüstet und Stamina Orbs und Defense Orbs ignoriert, die eure Verteidigungsoptionen verbessern würden.

Ihr wollt euren Charakter lieber zum Tank ausbauen? Konzentriert euch auf Stamina Orbs. Probiert unterschiedliche Kombinationen der Orbs und Orb Fusion, um neue Wege zum Stärken eures Teams auszutesten.

Wir haben damit nur an der Oberfläche gekratzt, was die Kampfoptionen für euch in Dusk Diver 2 ab dem 30 August auf PS4 und PS5 betrifft. Seid ihr bereit, in dieses Actiongeladene RPG-Abenteuer einzutauchen und Yumo und ihre Begleiter hochzuleveln wenn sie die Chaosbiester besiegen? Kauft die Launch-Edition von Dusk Diver 2 und ihr bekommt ein Artbook, OST und die Launch Edition Box dazu.