EVO2022: Neues Fatal Fury angekündigt

PC PS4 PS5

Im Rahmen der EVO 2022 (Evolution Championship Series), dem größten und traditionsreichsten Event für Prügelspiel-Fans, das am letzten Wochenende im Mandalay Bay Resort in Las Vegas stattfand, hat Entwickler und Publisher SNK ein neues Spiel in der Hauptreihe der Fatal Fury beziehungsweise Garou-Serie angekündigt. Mit Garou - Mark of the Wolves aus dem Jahr 1999 wurde der bisher letzte Teil der Hauptserie, damals für Arcade-Automaten, später für Neo Geo und Dreamcast portiert, veröffentlicht. Im Lauf der Jahre wurde zwar beinahe jede erdenkliche Plattform mit dem Titel bedacht, eine Fortsetzung hat es jedoch bis heute, 23 Jahre später, nicht gegeben.

Der unten eingebundene Trailer zeigt in 32 Sekunden zwar nur ein einziges Artwork, Fans der Reihe werden aber sicher die Signatur "Tonko" unten rechts bemerken. Dieses Pseudonym steht für die Künstlerin Aki Senno, die zu Beginn der Prügler-Serie 1991 und bei einigen älteren Ablegern sowie zahlreichen anderen Titeln wie beispielsweise The Last Blade, Samurai Shodown, The King of Fighters oder der Metal Slug-Reihe im Artdesign prägend mitgewirkt hat.

Ein wenigstens ungefähres Release-Datum enthält uns SNK genauso vor wie einen genauen Spiele-Titel oder gar angedachte Plattformen, auf denen das neue Fatal Fury / Garou-Spiel erscheinen soll. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, werdet ihr es auf GamerGlobal.de erfahren.