PM: Die FINAL FANTASY XIV Online Einsteiger-Guide Serie ist da! (Square Enix)

Eine der besten Sachen an FINAL FANTASY XIV Online ist, wie herzlich es einen willkommen heißt.

Ob ihr nun solo in eurer eigenen Geschwindigkeit spielt oder euch Freunden anschließt, um gemeinsam Abenteuer zu erleben - das Spiel empfängt euch mit offenen Armen. Sei, wer du bist, und spiele, wie du willst.

Und dennoch verstehen wir, wenn manche sich von FINAL FANTASY XIV Online ein wenig eingeschüchtert fühlen. Das kommt sicherlich auch daher, weil das Spiel so groß ist. Richtig groß. Bei vier Erweiterungen, einer tiefen Hintergrundgeschichte, hunderten Stunden Spielzeit und einer ebenso gewaltigen wie facettenreichen Liste von Aktivitäten, an denen sich teilnehmen lässt - wie soll man da wissen, wo man überhaupt anfangen soll?

Und an dieser Stelle kommt die Einsteiger-Guide Serie ins Spiel!

Diese brandneue siebenteilige Serie begleitet euch bei euren ersten Schritten in Eorzea und bringt euch alles bei, was ihr wissen müsst, um sofort loszulegen. Jedes Video ist kurz und leicht zu erfassen. Es lohnt also, einen Blick darauf zu werfen!

Die Serie selbst dreht sich um einen neuen Spieler namens Kaz und seine Mentorin Mayra. Im Verlauf der Serie erlebt ihr, wie Kaz sich vom frischgebackenen Abenteurer zum aufstrebenden Helden entwickelt. Und auf seinem Weg lernt ihr selbst einige Tipps und Tricks für das Spiel.

Jede Episode konzentriert sich auf einen anderen Aspekt der Spielerfahrung und bringt euch grundlegende Spielmechaniken, Dungeons, Bosskämpfe und vieles mehr näher. Im ersten Video "Einführung in die Serie" weist Mayra euch und Kaz einfühlsam in die Welt von FINAL FANTASY XIV ONLINE ein.

Hier könnt ihr sie euch ansehen:

Die weiteren Folgen der Reihe findet ihr unter folgender Adresse https://starter-guide.finalfantasyxiv.com/. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Episoden:

Der Einstieg - JBegleitet die erfahrene Abenteurerin Mayra, wie sie dem neuen Spieler Kaz die Welt von FINAL FANTASY XIV erklärt

Episode 1: Das Abenteuer beginnt - Kaz erstellt seinen Charakter und macht seine ersten Schritte in Eorzea. Mayra erklärt Kaz die Karte und die verschiedenen Quest-Typen, damit er sich mit der Hauptgeschichte vergnügen kann, ohne vom Weg abzukommen.

Episode 2: Stell dich deinem Schicksal - Mayra führt Kaz in die Klassenquests ein und erläutert, wie er ab Stufe 10 alle für ihn verfügbaren Klassen freischalten kann. Kaz wird mit seinem ersten FATE (Full Active Time Event) konfrontiert - einem großen öffentlichen Event, an dem jeder in der Nähe teilnehmen kann.

Episode 3: Anfänger-Arena - Kaz erfährt, wie man ein vollgestopftes Inventar sortiert und er entdeckt das "Empfohlene Ausrüstung"-Feature. Mayra nimmt Kaz mit in die Anfänger-Arena, wo er einen Crash-Kurs bezüglich Teamkampf und ein neues Ausrüstungsset erhält.

Episode 4: Erfülle deine Pflicht - Um seine frisch erworbenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, bildet Kaz über die Inhaltssuche ein Team mit Mayra und geht sein erstes Dungeon an. Kaz erfährt, wie Dungeon-Belohnungen mittels "Bedarf, Gier, Passen" verteilt wird.

Episode 5: Feuerprüfung - Kaz bildet seine eigene Gruppe und wagt sich an seine erste Prüfung: einen epischen Bosskampf. Als seine Bekanntheit wächst, wird Kaz von einer der drei großen Organisationen von Eorzea rekrutiert und schaltet bei Stufe 20 sein eigenes Chocobo-Reittier frei.

Episode 6: Das Ende vom Anfang - Mayra erläutert Kaz, was er alles bislang erlernt hat und was er noch alles in der kostenlosen Testversion - und darüber hinaus - erleben kann.

Hier könnt ihr euch die komplette Serie ansehen:

Wir hoffen, dass euch die Videoreihe gefällt, sie steckt voller Informationen und macht nebenher auch jede Menge Spaß. Wenn ihr Kaz' Beispiel folgen und in die Welt von FINAL FANTASY XIV Online eintauchen wollt, dann solltet ihr einfach die kostenlose Testversion ausprobieren.

Mit ihr spielt ihr durch sämtliche Inhalte von A Realm Reborn und der ersten Erweiterung Heavensward, und ihr könnt euren Charakter bis Stufe 60 bringen. Im Endeffekt ist das gleichwertig mit zwei kompletten FINAL FANTASY-Spielen - und in puncto Spielzeit gibt es auch keinerlei Einschränkungen!

Ob ihr nun solo Abenteuer erleben oder euch anderen Spielern anschließen wollt - ihr könnt spielen, wie es euch gefällt. Und nachdem das Ganze ja kostenlos ist, gibt es wirklich keinen Grund, es nicht mal auszuprobieren!

