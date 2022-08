PM: Ein Leitfaden, wie ihr in DRAGON QUEST TREASURES eure Beute findet (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

DRAGON QUEST TREASURES dreht sich ganz und gar um aufregende Abenteuer. Und das heißt: Die Jagd nach Schätzen!

In diesem neuen Spiel übernehmt ihr die Kontrolle der Geschwister Erik und Mia, die sich im Land Drakonien und im Abenteuer ihres Lebens wiederfinden. Dieser sonderbare neue Aufenthaltsort der beiden ist die Heimat zahlloser wertvoller Beutestücke. Und wenn es etwas gibt, was dieses abenteuerhungrige Paar liebt, dann wertvolle Beute!

Vor einiger Zeit haben wir euch einen allgemeinen Überblick über dieses charmante Abenteuer gegeben (ihr könnt ihn hier lesen ). Und heute wollen wir ein bisschen tiefer in das Spiel einsteigen. Lest weiter, um mehr über Drakonien und seine vielen Schätze zu erfahren, und lasst euch Schritt für Schritt die Kunst der Schatzjagd näherbringen.

Der schwebende Kontinent Drakonien, der Ort unseres Abenteuers, wird von zwei uralten Leibern zweier legendärer goldener Drachen geformt. Und er besteht aus mehreren Inseln.

Er ist die Heimat von sieben legendären Drachensteinen - besonderen Artefakten, hinter denen alle Schatzjäger her sind, die was auf sich halten.

Jeder Drachenstein ist wie ein Teil eines Drachenkörpers geformt.

Auf der Insel, wo sich eure Basis befindet, werdet ihr keine Drachensteine finden können. Ihr werdet zu den anderen fünf Inseln reisen und sie dort suchen müssen, wobei ihr euch Hinweisen bedient, um ihre Verstecke einzugrenzen.

Aber natürlich sind Drachensteine nicht die einzigen wertvollen Objekte in Drakonien. Bei weitem nicht...

Bei der Erkundung der Inseln von Drakonien werdet ihr jede Menge Objekte finden. Je nach Seltenheit werden sie als "Schätze" oder "Firlefanz" kategorisiert. Besonders rare Stücke werden als "legendär" betrachtet!

An legendäre Schätze kommt man natürlich alles andere als leicht, was sich auch in ihrem Wert widerspiegelt. Aber wenn ihr zu den größten Schatzjägern der Welt gehören wollt, dann ist es unerlässlich, legendäre Schätze in die Finger zu bekommen.

Schätze lassen sich in viele verschiedene Unterkategorien einteilen, einschließlich Waffen, Rüstung und Gegenstände.

Bei manchen werdet ihr auch bemerken, dass sie tatsächlich ziemlich wichtig sind...

Legendäre Schätze erzielen gerne mal spektakuläre Bewertungen!

Jetzt fragt ihr euch vielleicht: Wie kommt man denn an all diese wunderbare Beute ran? Der Vorgang der Schatzsuche kann grob in vier Schritten eingeteilt werden.

Der erste Schritt einer jeden Expedition ist die Wahl der Insel, auf der sie stattfinden soll. Seht euch in der Station in eurer Basis eine entsprechende Liste von Zielen an und wählt eine Insel, wo ihr Schätze jagen wollt.

Die mysteriösen Begleiter von Erik und Mia, Schnurrsula und Porcus, versorgen euch mit einer "Schatzvorhersage" für jede Insel, durch die ihr erfahrt, welche Sorte feiner Dinge ihr dort zu finden hoffen könnt.

Zusätzlich zu der Vorhersage versorgen euch Schnurrsula und Porcus mit dem Goldenen Schnitt der jeweiligen Insel. Dieser gibt die aktuelle Eignung eurer Truppe zum Schatzfinden wieder.

Je höher der Goldene Schnitt, desto einfacher werdet ihr Schätze finden können. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr eine Insel für euren Besuch wählt.

Sobald ihr ein Ziel ausgewählt habt, ist es an der Zeit, den Zug zu besteigen - natürlich mit euren treuen Monsterbegleitern an der Seite.

Seid ihr auf eurer Zielinsel angekommen, beginnt endlich die wahre Schatzjagd! Fangt einfach an, mit euren Monstern im Schlepptau herumzulaufen - sie werden es euch wissen lassen, wenn sie die Gegenwart eines Schatzes spüren. Wenn ihr seht, dass eure Monsterkumpel aufgeregt sind, dann wisst ihr, dass in der Nähe etwas Interessantes sein muss.

Auf jeder Insel gibt es eine Menge Orte, an denen ihr Dinge sammeln könnt.

Nützliche Materialien lassen sich Pflanzenbüscheln, auffälligen Mineralienstätten und an anderen ähnlichen Orten finden.

Die Sprechblasen bedeuten, dass eure Begleitermonster in der Nähe einen Schatz gewittert haben. Eine silberne Schatztruhe zeigt an, dass es sich dabei um Firlefanz handelt, während das goldene Schatztruhensymbol auf einen wertvollen Fund hinweist.

Firlefanz besitzt einen silbernen Glanz und ist recht einfach zu finden. Wenn ihr nah genug herankommt, dann wird der entsprechende Fundort auf der Karte gezeigt.

Sämtliche Schätze, die ihr ausgrabt, werden von euren Monstern getragen. Die Zahl der Schatztruhen, die geschultert werden können, variiert dabei von Monster zu Monster.

Richtige Schätze sind schwerer zu finden als Firlefanz, und oft sind sie an ziemlich unzugänglichen Orten versteckt. Um sie aufzuspüren, müsst ihr mitunter den Schatzschnüffler einsetzen, eine besondere Kraft, die bloß Erik und Mia zur Verfügung haben.

Die Drachendolche, über die Erik und Mia zu Beginn ihres Abenteuers stolpern, erlauben unseren Helden, den Schatzschnüffler zu verwenden.

Der Einsatz des Schatzschnüfflers in der Nähe eines Schatzes aktiviert Schatzvisionen - sie erlauben euch, den exakten Standort des Schatzes durch die Augen eurer Monsterbegleiter zu sehen.

Schatzvisionen variieren je nach Monster, von dem sie stammen. Vergleicht die Visionen von allen drei Begleitern und durchstreift die umliegende Gegend, um den Ort zu finden, an den sich die Beute versteckt!

Hier sind ein paar Beispiele:

Hier ist die Schatzversion einer Schlammhand...

…und die von Kondorian…

…und schließlich die einer Rastlosen Rüstung.

Sobald ihr herausgefunden habt, wo sich der Schatz befindet, dann ist er euer!

Habt ihr einiges an Beute gefunden, dann nehmt den Zug zurück zu eurer Basis und lasst eure Funde bewerten.

Alternativ lässt die Verwendung eines Chimärenflügels euch von jeder Insel aus sofort zu eurer Basis zurückkehren, natürlich mit all euren Schätzen. Das sind wirklich wertvolle Objekte - und beinahe unverzichtbar für jeden ernsthaften Schatzjäger.

Die Bewertung findet statt, sobald ihr nach Hause zurückgekehrt seid, und dadurch werden Name, Aussehen und Wert eurer Schätze enthüllt. Der Wert hängt vom Zustand des Schatzes ab, beispielsweise "ungebraucht", "gut" oder "mittel".

Versucht stets, Schätze im bestmöglichen Zustand zu finden!

Wenn ihr einen Schatz mit zurücknehmt, den ihr bereits in eurer Sammlung habt, dann wird der Gegenstand mit dem besten Zustand aufgehoben und die anderen werden verworfen.

Wenn man viele Schätze auf einmal zum Bewerten zurückbringt, dann gibt es vielleicht sogar einen Bonus auf die Einschätzung.

Und das wären die Grundlagen der Schatzsuche... Aber das ist natürlich nicht alles. Ihr müsst euch auch mit feindlichen Monstern, rivalisierenden Gangs und vielem anderen auseinandersetzen.

Und all das könnt ihr ab dem 9. Dezember 2022 tun, wenn DRAGON QUEST TREASURES für Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Das Spiel steht zur Vorbestellung sowohl physisch als auch digital bereit, und es warten sehr nützliche Boni auf alle, die das ausnutzen:

DRAGON QUEST TREASURES vorbestellen

Wenn ihr keine News und Informationen rund um dieses Spiel verpassen wollt, dann verseht diesen Blog mit einem Lesezeichen und folgt DRAGON QUEST auf Social Media!