Warcraft Adventures - Lord of the Clans: Cutscenes Remaster erschienen

Das 1998 kurz vor der Fertigstellung eingestellte Point-and-Click-Adventure Warcraft Adventures - Lord of the Clans hatte im Jahr 2016 doch noch in Form eines Leaks das Licht der Welt erblickt. Damals ist es kurz gesagt an den Qualitätsansprüchen von Blizzard gescheitert - umso erstaunter waren die Spieler des Leaks, dass die Version vollständig spielbar war und nur Kleinigkeiten gefehlt hatten.

Einer dieser Spieler war DerSilver83, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die meist nur in schlechter Qualität vorliegenden Cutscenes des Spiels aufzupolieren. Nach sechs Jahren unermüdlicher Aufopferung seiner Freizeit hat er nun die Version 1.0 seines Warcraft Adventures Cutscenes Remaster Project fertiggestellt und veröffentlicht. Auf der Homepage des Projekts könnt ihr euch ab sofort alle (inklusive zweier nicht beim ursprünglichen Leak vorhandenen) Cutscenes als Gesamtpaket herunterladen. Das Spiel selbst findet ihr dort nicht, aber Webseiten wie archive.org halten diesen Download auch heute noch bereit.

Das Changelog zeigt deutlich den Aufwand, der für das Remaster betrieben wurde:

Passende Soundeffekte und Musik wurden hinzugefügt (über 200 Soundeffekte, Musik aus Warcraft 1 und 3).

1 und 3). Der Ton wurde synchronisiert, mit Rauschfilterung, Hall usw., wenn nötig.

Viele Kompressionsartefakte wurden von Hand entfernt.

Die bisher fehlenden Zwischensequenzen, die nur als TV-Aufnahme verfügbar waren, wurden mit Hilfe von Deflickering-Filtern, Waifu-Upscaling, Photoshop- und manueller Bearbeitung sorgfältig remastered. Außerdem wurden sie auf die ursprünglich vorgesehenen 12 Bilder pro Sekunde angepasst.

Die fehlenden Stimmen wurden im alternativen "AMI-Intro" mit Hilfe des Originalskripts und TTS-Software wiederhergestellt.

Kontinuitätsfehler (z.B. verschwindende Orks oder Gegenstände, die nicht mehr existieren sollten) wurden behoben.

Die jetzt erschienene V1.0 soll zugleich auch die finale Version sein. Damit hat das Projekt laut Entwickler einen schönen Abschluss gefunden, bevor es für ihn von einem Spaßprojekt zu einer unnötigen Belastung wird.