PM: Wie die kürzlich angekündigten Charaktere Kimberly und Juri für Street Fighter 6 entworfen wurden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei der EVO 2022 wurden ganz frisch von der Straße zwei neue Charaktere für Street Fighter 6 angekündigt, der nächsten Evolution der „Street Fighter“-Reihe, die 2023 erscheint. Juri kehrt mit ihrer spielerischen, sadistischen Art zurück und hat den neuen Ninja Kimberly im Schlepptau! Wir haben uns mit Game Director Takayuki Nakayama zusammengesetzt, um ihn zu fragen, wie Kimberly und Juri entworfen wurden, und um eine kurze Beschreibung des Duos zu erhalten.

Schwingt eure Hüften im Rhythmus und schüttelt eure Sprühdosen, um den neuesten Ninja in Street Fighter 6 willkommen zu heißen. Kimberly hat sich angeboten, Guys Schülerin zu werden. Dieser ist der 39. Nachfolger von Bushinryu, seit er seinen Meister Zeku, den 38. Nachfolger, besiegt hat. Kimberly wuchs in gewöhnlichen Verhältnissen auf, doch sie hat das College als echtes Wunderkind vorzeitig abgeschlossen und will jetzt ein waschechter Ninja werden. Sie liebt die Popkultur der 80er-Jahre, als tragbare Kassettenspieler sich höchster Popularität erfreuten. Deshalb hat sie auch immer einen dabei.

Game Director Nakayama: Wir wollten ein Design für Kimberly entwerfen, das zu ihren schnellen und akrobatischen Bewegungen passt, da sie in Sportarten wie Leichtathletik und Cheerleading Spitzenleistungen erbringt. Gepaart mit Turnschuhen, in denen sie sich schnell bewegen kann, erinnert ihr farbenfroher Kampfanzug an Ninja-Kleidung im Bushinryu-Stil, findet ihr nicht auch? Wir haben versucht, ihre Frisur und ihr Outfit so zu gestalten, dass ihre markante Silhouette schön zur Geltung kommt, denn sie ist eine Expertin für Angriffe im Rennen und aus der Luft. Auch die Sprühdose und der Kassettenspieler an ihrer Hüfte können für Spezialangriffe eingesetzt werden.

Die Musik, die sie hört, stammt von einer bestimmten Person, aber ihr müsst die Geschichte abwarten, um zu erfahren, wer das ist. Schauen wir uns mal an, wie sich Kimberly, unser Ninja + Popstar = Ninja-Star, so schlägt.

Laut Game Director Nakayama profitiert Kimberlys Technikarsenal von ihrer hohen Körperkraft, sodass sie ihre Gegner auf verschiedene Weisen angreifen kann. Als draufgängerischer neuer Ninja verpasst Kimberly ihrer Bewunderung für Bushinryu einen modernen Touch. Sie setzt „Genius at Play“ (Genie am Werk) ein, um ihre Sprühdose wieder aufzuladen, die anschließend als Shuriken-Bombe auf den Boden geworfen werden kann. Bei „Hidden Variable“ (Verborgene Variable) versteckt sich Kimberly in buntem Rauch, bevor sie plötzlich vor einem Gegner auftaucht und einen Überraschungsangriff ausführt. Schließlich verfügt sie auch über den charakteristischen Ninja-Sprint, der mit Trittoptionen oder dem „Arc Step“ (Bogenschritt), bei dem sich Kimberly vom Gegner wegschleudert, fortgesetzt werden kann.

Juri, die ihren ersten Auftritt in Super Street Fighter IV hatte, ist weiterhin eine Sadistin auf der Suche nach Nervenkitzel, die sich am Leid anderer erfreut und es genießt, ihre Feinde zu zerstören. Früher war ihre Hauptmotivation die Rache an M. Bison, aber seit seinem Untergang in Street Fighter V fristet sie ein finsteres Dasein. Was hält das Schicksal jetzt für sie bereit?

Game Director Nakayama: Juris Kostüm behält den grundlegenden Look aus Super Street Fighter IV bei, wurde aber an die Ästhetik von Street Fighter 6 angepasst. Außerdem hat sie eine neue Frisur, die ihre Persönlichkeit meiner Meinung nach noch stärker zur Geltung bringt.

Unter ihrer Jacke bedeckt ein schwarzes Band, das das Aussehen einer Spinne imitiert, ihren Körper. Ihr Angriff „Feng Shui Engine“ (Feng-Shui-Maschine) erscheint in den Farben Lila, Schwarz und Weiß mit einem smaragdgrünen Akzent. Beachtet bitte auch ihren Helm, der perfekt auf ihr Design abgestimmt ist. Vielleicht habt ihr ihn ja schon im Trailer gesehen, wenn sie mit ihrem Motorrad fährt. Sogar ihr Smartphone spiegelt ihre Persönlichkeit und ihren Stil wider, findet ihr nicht auch?

Fans von Juri werden sich freuen, dass sie viele ihrer alten Angriffe mit neuen Eigenschaften beibehält. Der Angriff „Fuhajin“, bei dem Juri einen Aufwärtskick ausführt und nach Abschluss Fuha-Vorräte speichert, kehrt zurück. „Saihasho“, „Ankensatsu“ und „Go Ohsatsu“ sind Spezialangriffe mit neuen Namen, die euch aber vielleicht in Form des niedrigen Projektils oder des Sprungs mit dem Axt-Kick bekannt vorkommen. Diese Angriffe können jetzt zwar auch ausgeführt werden, ohne Fura-Vorräte zu verbrauchen, aber wenn ein Fuha-Vorrat verfügbar ist, können sie aneinandergereiht und verstärkt werden.

Zu guter Letzt ist auch „Shiku-sen“, Juris Sturzflugkick aus Super Street Fighter IV, wieder mit von der Partie. Er kann mit einer Reihe von schnellen Tritten aus der Luft fortgesetzt werden. Damit werden mehr kreative Optionen für Juris Spielstil eröffnet, mit denen Gegner überrascht werden können.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: In Street Fighter 6 gibt es den neuen Echtzeit-Kommentar, bei dem bekannte Namen aus der Kampfspiel-Community den Kommentaren eurer Kämpfe ihre Stimme leihen. Bereits im Juni wurden Vicious und Aru als die ersten beiden Spielkommentatoren enthüllt. Jetzt können wir zwei weitere legendäre Kommentatoren bestätigen.

Zunächst möchten wir den Echtzeit-Kommentar näher erläutern. Bei Turnieren gibt es in der Regel zwei Kommentatoren, die Hand in Hand arbeiten: Der Spielkommentator ist darauf spezialisiert, das Spielgeschehen schnell und gut verständlich zu beschreiben, während der Co-Kommentator weitere Einblicke und Analysen zum Spiel liefert. Dieses Konzept greifen wir in Street Fighter 6 auf, und ihr könnt in den Einstellungen sowohl einen Spielkommentator als auch einen Co-Kommentator festlegen!

Tasty Steve schließt sich Vicious und Aru als Spielkommentator an und ist dabei so energiegeladen, charismatisch und enthusiastisch, wie man ihn kennt. Der erste Co-Kommentator, den wir enthüllen, ist niemand Geringeres als der Kampfspielhistoriker James Chan. Wir fühlen uns geehrt, dass diese beiden Legenden Teil von Street Fighter 6 sind, und wir können es kaum erwarten, dass ihr sie im Spiel zu hören bekommt. Wir werden in Zukunft noch weitere Stimmen enthüllen! Damit sind wir am Ende unserer Ankündigungen zur EVO 2022 angelangt. Wir freuen uns, dass Kimberly und Juri ihre einzigartigen Persönlichkeiten in unser Aufgebot an Charakteren einbringen, während James Chan und Tasty Steve in den Kommentaren von Street Fighter 6 zu hören sind. Wir sehen uns im Laufe des Jahres bei unseren nächsten Enthüllungen! Hat jemand schon eine Vermutung?