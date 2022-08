Wie ist der Numerus clausus?

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Im Testvergleich zu Two Point Campus zeigt sich, dass die Tester hierzulande sich in den chaotischen Unis von Two Point Studio wohlfühlen.

In unserem Noten-Vergleich zu Two Point Campus führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de & GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Two Point Campus

GamePro 83

v. 100 Gelungene und herausfordernde Uni-Wirtschaftssimulation mit abgedrehten Fächern, chaotischen Studierenden und viel Schmunzelpotential. (Vollständiger Test hinter Paywall) GIGA - Nicht getestet* PC Games /

9

v. 10 Ich habe jetzt viel mehr Spaß daran, immer wieder eine neue Universität aufzubauen, weil durch die vielen verschiedenen Studiengänge und die Gameplay-Abwechslungen immer wieder etwas Neues geboten wird. Das gelingt den Entwicklern ohne große Experimente, die die Formel zu sehr verändern und dennoch mit genug Neuerungen, dass es nicht nur ein Two Point Hospital mit neuem Anstrich ist. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.5

v. 10 Wie schon der vorige Titel des Studios verbreitet Two Point Campus gute Laune[...]. Wächst es sich nach der Anlaufphase in den ersten Missionen recht entspannt, halten euch spätere Aufträge mit den dazukommenden Bedürfnissen, Katastrophen und Sonderregeln gut auf Trab. Gepaart mit den vielen Optimierungsmöglichkeiten entstand so ein Flow, bei dem es mir im Testzeitraum oft schwerfiel, mich vom Rechner zu lösen.

Durchschnittswertung 8.6 *Zuletzt überprüft: 08.08.2022, 09:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.