Der Herr der Ringe Online: Umfassende Neuerungen bereits in der Entwicklung

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das schon recht betagte Onlinerollenspiel Der Herr der Ringe Online klammert sich immer noch wie ein Faultier an der derzeitigen MMO-Landschaft fest und ist ähnlich wie World of Warcraft immer noch bei den Spielern hoch im Kurs. Das belegen die nach wie vor ordentlichen Spielerzahlen.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass die Macher des MMOs Überarbeitungen am Spiel planen, wie beispielsweise ein umfangreiches Grafikupdate, eine zeitgemäße Benutzeroberfläche sowie zahlreiche weitere kleine Verbesserungen. Doch seit einem knappen Jahr ist sehr ruhig um diese Ankündigung geworden und einige Fans fragten sich, ob sie überhaupt noch kommen.

Nun wurde erst kürzlich von dem Ausführenden Produzenten Rob "Severlin" Ciccolini während eines Community-Livestreams bestätigt, dass diese Überarbeitungen bereits in der Entwicklung sind und sogar umfassender ausfallen, als sie ursprünglich formuliert wurden.

So wird nicht nur an einer fortschrittlichen Grafik- und Benutzeroberfläche gearbeitet, sondern es soll neue Möglichkeiten der Charaktererstellungen geben sowie eine alternative Levelerfahrungen bis Stufe 30 mit eigener Geschichte. Über ein „Delfing“-System wird die Möglichkeit geschaffen, den Schwierigkeitsgrad von Missionen zu erhöhen. Viele weitere zahlreiche Änderungen wie ein 64-Bit-Server, Lag-Verbesserungen, eine Multifactor-Authentifizierung sowie einen "Overflow-Server", um hohe Spielerzahlen besser zu kanalisieren, sind ebenfalls angesprochen worden.

Ebenso wird das Endgame ausgebaut, was laut Severlin in der letzten Zeit zu stark vernachlässigt wurde. So befindet sich derzeit eine neue Region in Eriador in der Entwicklung, die einen ähnlichen Umfang wie die Erweiterung Der Krieg der drei Gipfel haben soll. Auch an einer neuen Raidinstanz für sechs Spieler sowie an einem neuen Scharmützel wird gearbeitet.

Um das Ganze zu ermöglichen und umzusetzen, soll nicht nur das Entwicklerteam vergrößert werden, sondern auch die Kundendienstmitarbeiter sollen mehr werden, um die stellenweise sehr lange Bearbeitungszeit von Anfragen bzw. Tickets im Spiel zu reduzieren.

Zu guter Letzt hat Severin eine große neue Ankündigung zu Der Herr Ringe Online zu der kommenden Devcom 2022 bekannt gegeben, die vom 22. bis 26. August in Köln stattfinden wird. Den kompletten Livestream mit Severin könnt ihr euch im Anschluss an diese News anschauen.