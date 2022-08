Mehr Games, als man spielen kann

Teaser Mit der Umgestaltung von PlayStation Plus hat sich das Feld der Spiele-Flatrates nochmal verändert. Welche der zahlreichen Games-Abo-Dienste nutzt ihr?

Der auch mit brandaktuellen Neuheiten bestückte und von Microsoft sehr nachdrücklich beworbene Gamepass für Xbox und PC erwies sich in einer früheren Sonntagsfrage bereits einmal als der Platzhirsch unter den Spiele-Flatrates. Seitdem hat sich etwas in dem Feld getan: Mit der Überarbeitung von PlayStation Plus hat Sony das Abo mit dem Spiele-Streaming-Angebot PlayStation Now verschmolzen und ab der Stufe Extra einen umfangreichen Spielekatalog hinzugefügt, zu dem sich zum Beispiel bald die Yakuza-Spiele gesellen und auch Ubisoft hat ausgewählte Titel zur Auswahl beigesteuert. Im Juli war zudem mit dem Indie-Titel Stray (im Test) eine erste Neuheit direkt zum Release für Abonnenten abrufbar.

Wie sieht es bei auch aus: Habt ihr das neue PlayStation Plus für den Spielekatalog (respektive die Retro-Spielesammlung in der höchsten Stufe Premium) abonniert? Nutzt ihr das Abo neben anderen, habt ihr deswegen vielleicht einen anderen Service auslaufen lassen? Oder reizt euch PlayStation Plus nicht? Habt ihr vielleicht allgemein keinen Bedarf nach solchen Flatrate-Angeboten? Wählt eure Antwort in der Umfrage unten und lasst uns gerne in den Kommentaren an euren Gedanken teilhaben!

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.