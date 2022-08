PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 8. bis zum 12. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Von den Macher*innen von Two Point Hospital kommt Two Point Campus – pünktlich zum Release im Game Pass. In dieser witzigen Simulation erbaust Du den Campus Deiner Träume. Wie wäre es mit einer U-förmigen Hecke im Garten? Oder stille Deinen Hunger nach Bildung am Brunnen des Wissens (Hinweis: Kein Trinkwasser!) und erfreue Dich am Glanz Deiner eigenen Perle der Weisheit. Schnapp Dir jetzt noch schnell den Vorbesteller-Bonus mit exklusiven Items!

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du begibst Dich auf die ruhmreiche Quest, eine Gruppe von Dieb*innen zu stellen, die das mächtige Zauberbuch Deiner Familie gestohlen haben. Erforsche mittelalterliche Städte, sammle Informationen von den Stadtbewohner*innen, verstärke den jungen Helden mit neuen Waffen, stelle die Übeltäter*innen und decke den großen Masterplan hinter den Ereignissen auf.

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schlüpfe in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde. Nun revanchierst Du Dich, indem Du in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbaust. Gründe Deinen eigenen Kult in einem Land der falschen Prophet*innen. Wage Dich hinaus in vielfältige geheimnisvolle Gebiete, um eine Waldgemeinde aufzubauen, das gute Wort zu verbreiten und der einzig wahre Kult zu werden.

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Willkommen bei Arcade Paradise, einem Abenteuer im Retrostil der 90er. Du übernimmst einen Waschsalon voller öder Aufgaben, wie Kleidung waschen oder den Müll rausbringen und verwandelst ihn in eine florierende Spielhalle, mit der Du massive Gewinne einfährst. Beweise der ganzen Stadt – inklusive Deines skeptischen Vaters – das Gaming nicht nur ein spaßiges Hobby, sondern auch ein ernstzunehmendes Geschäftsmodell ist.

Der Mars wurde kolonialisiert und die größten Firmen der Erde beginnen, den Handel mit dem roten Planeten zu subventionieren. Gründe Deine eigene Firma und erkämpfe Dir in dieser interstellaren Echtzeitstrategie die Führung auf einem völlig neuen Markt, der sich rasant weiterentwickelt.

Rumbleverse ist ein brandneuer, kostenloser Brawler für bis zu 40 Personen, in dem jeder ein Champion sein kann. Als individuelle*r Bürger*in von Grapital City konfigurierst Du Deine Fähigkeiten und kämpfst Dich gegen Deine Mitbürger*innen zum Sieg. Wenn Du die vielen einzigartigen Gegenstände schlau kombinierst und Dich von der Masse abhebst, wirst Du siegen.

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem atmosphärischen Abenteuer dreht sich alles um den Spaß am gemeinsamen Erkunden einer fantastischen Welt. Egal ob Du alleine oder im Koop-Modus spielst: Du begleitest zwei Überlebende auf ihrer Suche nach Antworten zu den Geschehnissen der Vergangenheit. Begib Dich auf eine wunderschöne Reise, entschlüssele ein längst vergessenes Geheimnis und finde den Weg nach Hause.