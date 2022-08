Wochenend-Lesetipps 8/2022: Echte Männer gegen die Inflation

PS4 PS5

Endlich wieder Lesetipps zum Wochenende. Wer bei der immer wieder aufflammenden Hitze lieber gemütlich in seinem eigenen Sud auf der Couch lümmelt, hat hier genügend Futter für die nächsten Tage. Ab und zu wenden, fertig.

Computer werden uns nicht retten

gespielt.hypotheses.org von Aurelia Brandenburg, 13. Juni 2022

Daten, Zahlen, Fakten. Dass Firmen sich bemühen, so viel wie möglich über unser Verhalten in allen Situationen zu erfahren, dürfte euch nicht neu sein. Einsteigend mit dem Blizzard-Versuch, Diversität in ihren Spielen messen und erzwingen zu wollen, geht Aurelia Brandenburg in die Tiefe.

Was hat das nun mit Blizzard und einem Diversity-Tool zu tun, das versucht, Diversity-Werte für Spiele zu berechnen? Es macht – soweit man das von den kursierenden Screenshots beurteilen kann – exakt das, was ich z.B. Studierenden immer versuche, beizubringen, dass sie das nicht tun sollen: Es versucht, komplexe soziale Kategorien in enge Berechnungen zu zwängen, ohne zu fragen, ob man diese Kategorien tatsächlich mit diesem Modell abbilden kann oder das überhaupt sollte. Es krankt an demselben Punkt, an dem auch die meisten großen, weltrettenden Ideen aus Silicon Valley und ähnlichen Branchen kranken. Sie versuchen, auf irgendetwas Technik und Geld zu werfen, das man zuerst durch soziale Ansätze lösen könnte und müsste.

Inflation

gameswirtschaft.de von Petra Fröhlich, 15. Juli 2022

Die Gamescom öffnet 2022 endlich wieder ihre Pforten. Nach Jahren der Video-Trailershows erwartet die neugierigen Besucher wieder das volle Programm. Oder immerhin das volle Programm der anwesenden Publisher. Dieses Jahr werden weniger Tickets ausgegeben – und die in den Handel gelangenden Eintrittskarten sind beträchtlich teurer geworden.

Petra Fröhlich wirft in ihrer wöchentlichen Kolumne einen kleinen Blick auf die Veranstalter-Situation im dritten Corona-Jahr und fragt sich, ob die Gamescom da auf dem richtigen Schaufelraddampfer sitzt.

Wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, könnten Free2Play-Games den Vollpreis-Titeln noch mehr Marktanteile abnehmen. Verbraucher orientieren sich in unsicheren Zeiten zudem eher an vertrauten Marken und zeigen bei bei neuen Franchises eher Zurückhaltung. Jeder Anbieter wird mit Blick auf sein Geschäftsmodell und das Portfolio also eine ganz eigene Antwort finden müssen, wie man mit der angespannten Lage im Portmonee der Verbraucher umgeht.

Als die Samurai noch echte Männer waren

Polineux von Jannick, 03. Juli 2022

Der Begriff „Samurai“ lässt vor unserem inneren Auge direkt ein Bild entstehen. In meinem Fall ist es der Kopf von Tom Cruise in Seitenansicht, andere haben bestimmt Korusawa-Filme vor Augen. Eines haben aber all diese Bilder gemeinsam: Sie sind falsch. Nicht nur unsere westliche Sicht ist hier verklärt; auch die japanische Kultur hat spätestens um die Zeit des Zweiten Weltkriegs herum damit begonnen, den Samurai zu überhöhen. Das wirkt sich natürlich auch auf die aktuelle Spiele-Landschaft aus. Anhand der beiden Titel Trek to Yuki und Ghost of Tsushima beleuchtet Jannick die Tricks, Kniffe und Fehler. Und die Aussagen der Entwickler, die doch mehr auf den Markt bringen möchten als Popcorn-Unterhaltung.

Ein Scheitern und Verzweifeln, das den Körper erfasst und weitere Handlungen unmöglich macht, ist stets präsent im Kino über die Samurai. Familien und Freundschaften, die Jahrzehnte überdauerten, brechen entzwei im Kreise der feudalen Krieger, denen Ehre oder Bushido nichts oder zumindest nicht das erwünschte Ergebnis bringen. In Spielen wie Trek to Yomi und Ghost of Tsushima ist Erfolg hingegen der ständige Begleiter beinahe jeder einzelnen Minute; die Interaktivität ist exakt nur auf Weiterkommen ausgelegt, mit jedem erlegten Feind wird der Spielende besser und schaltet – mal mehr, mal weniger umfassend – neue Kombos, Waffen oder Gedichte frei.

Startet dann eine 2 bis 6 minütige Zwischensequenz, zerbricht der Protagonist plötzlich an dieser oder jenen “Wendung”, fällt auf die Knie, als ob die tausend Kämpfe und somit tausend Erfolge grad eben nie stattgefunden haben.

Der zweite Weltkrieg ist kein Spielplatz

netzpolitik.org von Dom Schott, 24. Juli 2022

Ein Poster bei Sniper Elite 5 ist der Aufhänger für Dom Schott, sich ein wenig mit der Darstellung des Zweiten Weltkriegs in aktuellen Computerspielen auseinander zu setzen.

Während jahrzehntelang die Popularität des Zweiten Weltkriegs unverändert hoch geblieben ist, beginnt sich in den letzten Jahren im Detail etwas bei diesen Spielen zu verändern. Ein schleichender Prozess, der mehr Aufmerksamkeit verlangt: Der Zweite Weltkrieg wird mehr und mehr entpolitisiert. Gleichzeitig nimmt kaum eines der teils riesigen Entwicklerteams historische Recherche ernst – trotz der vielen sensiblen „Hot Topics“ und der immer weiter wachsenden Zielgruppe.

InnoGames: Solche Gehälter zahlt Deutschlands zweitgrößte Videospielfirma

spiegel.de am 19.7.2022 von Markus Böhm

Die Ferraris der id Software-Gründer. Das Schlösschen von Richard Garriott. Die Millionen, die Chris Roberts Monat für Monat einstreicht und vermutlich direkt wieder verballert. Was die Superstars der Games-Branche einst verdient haben und vielleicht heute noch verdienen, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Wie auch außerhalb von Behörden gerne ein Geheimnis um die Gehälter gemacht wird. Die Firma InnoGames steuert hier gegen. Die Hamburger Softwareschmiede ist unter anderem bekannt für Forge of Empires oder auch Rise of Cultures. Im Spiegel-Artikel erfahrt ihr ein wenig mehr über die Firma, vor allem aber über die dort üblichen Gehälter. Ein Schloss ist da allerdings so schnell nicht drin.

Playing video games has no effect on wellbeing, study finds

theguardian.com am 27.07.2022 von Alex Hern

Abends noch schnell ein Ründchen Fortnite, um abzuschalten. Wer von euch kennt das nicht? Oh, hier ist ja eine Seite für richtige Gamer. Also: Abends noch schnell drei Stunden Hardcore-Strategie, um abzuschalten. Wer von euch kennt das nicht? Aber hat das Spiel denn einen darüber hinausgehenden Effekt? Geht es euch besser, wenn ihr regelmäßig spielt? Die University of Oxford hat das mal genauer untersucht.

With 40,000 observations across six weeks, we really gave increases and decreases in video game play a fair chance to predict emotional states in life satisfaction, and we didn’t find evidence for that – we found evidence that that’s not true in a practically significant way.

GG-Archiv: Langer lästert: Vorbesteller – Die traurigen Guinea-Schweinchen

GamersGlobal.de am 8.2.2017 von Jörg Langer

Aktuell locken wieder einmal wunderbare große teure Boxen des Playstation-Titels God of War Ragnarök die Vorbesteller. Sei schnell, sonst sind wir weg, scheinen sie uns zuzuraunen. Wer braucht schon eine Disc, wenn er einen Ring im Stoffbeutel haben kann. Über solche Neuerscheinungen und andere Arten der Vorbestelleritis hat sich Jörg Langer im Rahmen einer Kolumne ausgelassen.

Im Video: Robert Holmes spricht mit Troels Pleimert über dessen Album Synths of the Fathers und seine eigenen Erinnerungen an die Musik des ersten Gabriel Knight-Spiels.

Ein schönes Interview mit Robert Holmes samt guter Musik im Hintergrund? Gerne doch. Eine gute Stunde lang plaudert Robert über seinen vermutlich berühmtesten Score.

Ein herzliches Dankschön geht dieses mal an den Tippgeber Q-Bert. Vielen Dank für Eure Unterstützung!