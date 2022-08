Japan-Crowdfunding, 1. Info-Twitch-Event (beendet): Pläne & Anekdoten

Einschalten auf twitch.tv!

Teaser Von wegen Feierabend: Alle Japan-Doku-Interessierten, aber auch Leute, die sich für japanische Spielkultur und die TGS begeistern, können heute Abend Jörg Langer zur geplanten Reise löchern.

Aktion: Japan-Dokus 2022 21315€ 12000 Tokio&Chiba 19500 Osaka&Kyoto 24500 In die Natur! 29500 Hiroshima & Fukuoka 33000 Tsushima 36000 Making Of

Die Japan-Doku 2022 ist auf einem guten Weg, wir haben bereits 20.000 Euro Crowdfunding-Summe eingesammelt von euch und zwei von vier Hauptzielen freigeschaltet. Wie laufen die Vorbereitungen, was machen wir, sollten nicht alle Ziele finanziert werden, was ändert sich im Latebird-Bereich, wieso ist das eigentlich so teuer, warum trägt Jörg neuerdings eine Titanium-Uhr mit Weißgold-Ziffernblatt, ist das eigentlich Spaß oder Stress? – diese und viele andere denkbare Fragen könnt ihr heute ab 19:00 Uhr auf ww.twitch.tv/gamersglobal an mich richten, für gut eine Stunde lang.

Hinweis: Jenseits der 2-Wochen-Twitch-Vorhaltezeit wird es keine Video-Retorte dieses FAQs geben, da es um eine laufende Projektplanung im Fluss geht.

Bis hoffentlich 19:00. ich freue mich auf euch!