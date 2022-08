Heute 19:00: Japan-Crowdfunding-FAQ (Twitch, für alle) – Pläne & Anekdoten

Einschalten auf twitch.tv!

Teaser Von wegen Feierabend: Alle Japan-Doku-Interessierten, aber auch Leute, die sich für japanische Spielkultur und die TGS begeistern, können heute abend Jörg Langer zur geplanten Reise löchern.

Die Japan-Doku 2022 ist auf einem guten Weg, wir haben bereits 20.000 Euro Crowdfunding-Summe eingesammelt von euch und zwei von vier Hauptzielen freigeschaltet. Wie laufen die Vorbereitungen, was machen wir, sollten nicht alle Ziele finanziert werden, was ändert sich im Latebird-Bereich, wieso ist das eigentlich so teuer, warum trägt Jörg neuerdings eine Titantium-Uhr mit Weißgold-Ziffernblatt, ist das eigentlich Spaß oder Stress? – diese und viele andere denkbaren Fragen könnt ihr heute ab 19:00 Uhr auf ww.twitch.tv/gamersglobal an mich richten, für gut eine Stunde lang.

Hinweis: Jenseits der 2-Wochen-Twitch-Vorhaltezeit wird es keine Video-Retorte dieses FAQs geben, da es um eine laufende Projektplanung im Fluss geht.

Bis hoffentlich 19:00. ich freue mich auf euch!