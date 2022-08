Tactics Ogre Reborn offiziell angekündigt

PC Switch PS4 PS5

Nachdem vor kurzem bereits Screenshots und mehr zu einer Neuauflage von Tactics Ogre - Let Us Cling Together aufgetaucht sind, hat Square Enix Tactics Ogre - Reborn nun offiziell angekündigt.

Tactics Orge Reborn bietet 2D-Grafik des Originals nun in hochauflösend, der Sound wurde neu aufgenommen, Dialoge vertont und auch das Game Design werde überarbeitet.

Am 11. November 2022 für Tactics Ogre Reborn digital als auch physisch für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Tags darauf folgt der PC-Release auf Steam mit einer Standard Edition sowie einer Digital Premium Edition.