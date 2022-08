Giga Bash: Städte verwüstender Party-Prügler erschienen

PC PS4 PS5

Das malaysische Studio Passion Republic hat jüngst mit Gigabash einen Party-Prügler für bis zu vier Spieler lokal und online veröffentlicht. Spielerisch lässt Gigabash im Trailer an Titel wie Power Stone denken, während thematisch Tokukatsu-Filme aus Japan Pate standen, die Special-Effekt-lastigen Fernsehproduktionen, in denen Kaiju-Monster oder Riesenroboter durch Städte turnen. In Gigabash spielt ihr also ein Monster oder einen Helden und gebt euren Mitspielern saures. Dabei gehen die Level um euch zu Bruch und ihr könnt auch ganze Hochhäuser auf Feinde werfen.

Gigabash bietet außerdem eine Solo-Kampagne und einen Party-Mayhem-Modus und ist für PC, Playstation-Konsolen erhältlich.