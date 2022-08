PM: Far Cry® 6 startet Gratis-Wochenende bis zum 7. August; Rabatte von bis zu 60 Prozent (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 04. August 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Far Cry® 6 ab sofort bis zum 7. August kostenlos auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia sowie auf Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store gespielt werden kann. Spieler:innen können ebenfalls Ubisoft+ auf dem PC, Stadia und Amazon Luna* abonnieren.

Neue Spieler:innen haben Zugang zum vollständigen Spiel sowie zu allen bisher veröffentlichten, kostenlos herunterladbaren Inhalten, die alle gemeinsam im Koop-Modus gespielt werden können. Spieler:innen erhalten die Möglichkeit, sich mit Freunden zu verbünden, um Yara zu retten oder an der Seite von Danny Trejo zu kämpfen, um Tacos zu liefern. Des Weiteren wird man sich einem Rambo Superfan anschließen, Chorizo aus der Schattenwelt retten und so vieles mehr erleben können!

Diejenigen, die ihren Kampf gegen das Regime von Antón Castillo in Far Cry 6 fortsetzen wollen, behalten ihren Spielfortschritt und erhalten Rabatte auf das Spiel, den Season Pass und die DLCs:

Außerdem hat Far Cry 6 einen Foto-Modus-Wettbewerb angekündigt, der heute beginnt und am 13. August um 05:59 MESZ endet. Um teilzunehmen, können Spieler:innen weltweit*** die Fotomodus-Funktion nutzen, um ein Foto aus dem Spiel, ein Video oder GIF zu posten, das ihre "Sommerstimmung" auf Twitter, Instagram oder TikTok am besten einfängt. Um eine Chance zu erhalten, spannende Preise zu gewinnen, darunter AMD Radeon RX 6800 XT Grafikkarten, Far Cry 6 Sammlerfiguren, Tobii Eye Tracker sowie Corsair-Headsets, muss jede Einsendung mit dem Hashtag #FarCry6FreeWeekendContest versehen werden. Fünf Gewinner werden vom Far Cry 6-Community-Entwicklungsteam ausgewählt und 10 Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip aus allen gültigen Einsendungen bestimmt. Alle offiziellen Regeln können unter www.FarCry6.com/Contest gefunden werden.

Seit seiner weltweiten Veröffentlichung am 7. Oktober 2021 hat Far Cry 6 neue Sondereinsätze, kostenlose Danny Trejo-, Rambo- und Stranger Things-Crossover-Missionen sowie drei große herunterladbare Inhaltsepisoden als Teil des Season Pass hinzugefügt: Vaas: Wahnsinn, Pagan: Kontrolle und Joseph: Kollaps.

Mehr Informationen zu Far Cry 6 und dessen Season Pass gibt es unter: farcry.com

Die neuesten Nachrichten zu allen Ubisoft Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com

*Für Ubisoft+ auf Stadia und Luna ist eine Kontoverbindung und ein Multi-Access-Tarif erforderlich. Es gelten territoriale Beschränkungen.

** 60 Prozent Rabatt auf die Deluxe-Edition mit einem PlayStation Plus-Abonnement

**Ausgenommen Quebec und überall, wo es verboten ist.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home