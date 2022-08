Far Cry 6: Gratis-Wochenende bis 7. August, bis zu 60 Prozent Rabatt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Wenn Far Cry 6 (im Test, Note: 8.5) bisher an euch vorbeigegangen ist, dann hat Ubisoft nun eine besondere Chance für euch in petto. Ab sofort könnt ihr den Open-World-Shooter bis zum 7. August 2022 kostenfrei auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia und PC via Ubisoft Store und den Epic Games Store spielen. Wie von anderen Gratis-Phasen gewohnt, habt ihr Zugriff auf das komplette Spiel inklusive alle bisher veröffentlichten kostenfreien Inhalte.

Solltet ihr nach der kostenfreien Phase Lust bekommen haben, Yara noch weiter von Antón Castillos Truppen zu befreien, dürft ihr euren Spielfortschritt behalten. Außerdem gewährt Ubisoft Rabatte auf Far Cry 6, den Season Pass und die DLCs. Die schauen wie folgt aus: