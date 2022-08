Verliebt euch in die Killer aus Dead by Daylight in Hooked On You

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Bei einem gestrigen Stream-Event hat Entwickler Behaviour Interactive nicht nur das neue Spiel Meet Your Maker und Albert Wesker aus Resident Evil als neuen Killer in Dead By Daylight angekündigt. Es wurde auch direkt auf Steam ein kurioses Spin-off zum langlebigen asymmetrischen Multiplayer-Horror veröffentlicht.

In Hooked On You - A Dead by Daylight Dating Sim könnt ihr in einem sonnigen Urlaubsparadies vier der Killer aus dem Hauptspiel näher kommen. Die überzeichnete Comic-hafte Gestaltung der Figuren unterstreicht die bizarre, augenzwinkernde Prämisse. Rund 10 Euro kostet der Spaß auf Steam.

Entwicker der Dating Sim ist die Spiele-Sparte der Produktionsfirma Psyops. Auf Steam hat Psyops auch eine andere Kuriosität auf Lager: I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator, ein Werbespiel, in dem ihr mit der Ikone einer gewisse Fast-Food-Kette anbandelt.